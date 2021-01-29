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10:01 (мск), источник: Vesti.kz

Самат Смаков войдет в тренерский штаб клуба КПЛ

Уже завтра он прибудет в расположение команды.

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Экс-капитан сборной Казахстана по футболу Самат Смаков войдет в тренерский штаб ФК «Ордабасы», сообщает в своем телеграм-канале журналист и инсайдер Айдын Кожахмет.

Команда
Ордабасы

По его данным, завтра, 30 января, бывший игрок прибудет в расположение шымкентского клуба в Турции. Смаков станет ассистентом белорусского специалиста Александра Седнева. Этот тренер, в свою очередь, чуть больше года назад был у него подчиненным в «Актобе».

Отмечается, что у Смакова имеется лицензия категории А. В декабре отсутствие PRO помешало ему возглавить молодежную сборную Казахстана.

«Еще во времена игровой карьеры Смаков готовил себя именно к этой роли: конспектировал тренировки всех специалистов, под чьим началом выступал. Но внезапное приглашение в “Актобе” спутало все планы, он не только отдалился от своей цели, но и завершил карьеру футболиста на год раньше. “Ордабасы” для него, конечно же, не чужой клуб. Поиграть в Шымкенте ему тоже довелось. Более того, именно там он и провел свой последний матч. Так что есть в этом некий символизм: где закончилась одна страница жизни, начнется и новая», — пишет Кожахмет.

Напомним, Смаков завершил карьеру игрока в январе 2018 года, став генеральным директором «Актобе».

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