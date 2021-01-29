Самат Смаков войдет в тренерский штаб клуба КПЛ

По его данным, завтра, 30 января, бывший игрок прибудет в расположение шымкентского клуба в Турции. Смаков станет ассистентом белорусского специалиста Александра Седнева. Этот тренер, в свою очередь, чуть больше года назад был у него подчиненным в «Актобе».

«Еще во времена игровой карьеры Смаков готовил себя именно к этой роли: конспектировал тренировки всех специалистов, под чьим началом выступал. Но внезапное приглашение в “Актобе” спутало все планы, он не только отдалился от своей цели, но и завершил карьеру футболиста на год раньше. “Ордабасы” для него, конечно же, не чужой клуб. Поиграть в Шымкенте ему тоже довелось. Более того, именно там он и провел свой последний матч. Так что есть в этом некий символизм: где закончилась одна страница жизни, начнется и новая», — пишет Кожахмет.