Лучший бомбардир чемпионата Беларуси хочет играть в КПЛ

Несколько клубов ведут диалог с представителями игрока, однако их отпугивают личные условия, запрашиваемые самим игроком.

В Казахстане он не будет считаться легионером из-за правила об игроках из стран ЕАЭС.

Последние три сезона 31-летний Скавыш выступал в составе борисовского БАТЭ. В прошлом сезоне он в 29 матчах сумел отличиться 19 раз, обойдя своих конкурентов в гонке бомбардиров.