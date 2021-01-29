Лучший бомбардир чемпионата Беларуси хочет играть в КПЛ
Он требует большие условия.
Он требует большие условия.
Агенты нападающего сборной Беларуси Максима Скавыша ведут переговоры с казахстанскими клубами на предмет перехода футболиста, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Услуги лучшего бомбардира чемпионата Беларуси сезона-2020 были предложены командам КПЛ.
Несколько клубов ведут диалог с представителями игрока, однако их отпугивают личные условия, запрашиваемые самим игроком.
В Казахстане он не будет считаться легионером
Последние три сезона 31-летний Скавыш выступал в составе борисовского БАТЭ. В прошлом сезоне он в 29 матчах сумел отличиться 19 раз, обойдя своих конкурентов в гонке бомбардиров.
С 2013 года Скавыш выступает за сборную Беларуси. В активе игрока — 27 игр и три забитых мяча.