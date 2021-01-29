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11:41 (мск), источник: Vesti.kz

Лучший бомбардир чемпионата Беларуси хочет играть в КПЛ

Он требует большие условия.

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Агенты нападающего сборной Беларуси Максима Скавыша ведут переговоры с казахстанскими клубами на предмет перехода футболиста, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команда
БАТЭ

Услуги лучшего бомбардира чемпионата Беларуси сезона-2020 были предложены командам КПЛ.

Несколько клубов ведут диалог с представителями игрока, однако их отпугивают личные условия, запрашиваемые самим игроком.

В Казахстане он не будет считаться легионером из-за  правила об игроках из стран ЕАЭС.
Последние три сезона 31-летний Скавыш выступал в составе борисовского БАТЭ. В прошлом сезоне он в 29 матчах сумел отличиться 19 раз, обойдя своих конкурентов в гонке бомбардиров.

С 2013 года Скавыш выступает за сборную Беларуси. В активе игрока — 27 игр и три забитых мяча.

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