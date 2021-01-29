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14:45 (мск), источник: Матч ТВ

Агент: Вагнер Лав до последнего ждал, но ЦСКА ничего не предложил. Он очень хотел вернуться в Москву

Футбольный агент Гильерме Рейс рассказал о несостоявшемся возвращении форварда Вагнера Лава в ЦСКА.

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Источник: РИА "Новости"

— Как Вагнер Лав покидал «Коринтианс»? Он не хотел тяготить клуб своей зарплатой и заявил: «Команда не играет, поэтому я ухожу». Вскоре мне позвонил его агент. Сказал, что все уже обговорено насчет возвращения Вагнера в ЦСКА. Там он планировал закончить карьеру. И вдруг его пригласили в Казахстан. Вроде он много забивает за «Кайрат». Нормально играет — за такие-то деньги, ха-ха. Вагнер с агентом до последнего ждали, но ЦСКА так ничего и не предложил. Хотя он очень хотел вернуться в Москву, — сказал Рейс.

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Вагнер выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год (с перерывами на аренду), а затем с января по июль 2013 года. Всего за столичный клуб он провел 259 матчей, в которых забил 124 гола и сделал 53 результативные передачи.

Летом 2020 года появилась информация о возможном возвращении футболиста в ЦСКА. В июле 36-летний игрок подписал контракт с «Кайратом».

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