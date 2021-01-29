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12:48 (мск), источник: Vesti.kz

Зачитал рэп на немецком языке, или как «Кайрат» устроил посвящение топ-новичку из Германии

Его выступление засняли на камеру.

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Футбольный клуб «Кайрат» на своей странице в Instagram опубликовал видео посвящения в команду немецкого форварда конголезского происхождения Штрели Мамбы, сообщает корреспондент Vesti.kz.
26-летний нападающий зачитал рэп на немецком, который был заснят на камеру.

Напомним, о трансфере футболиста «Кайрат» объявил 19 января. Последней командой Мамбы был «Падерборн» из второй Бундеслиги, в которой он провел два сезона. Всего за свою карьеру сыграл 199 матчей в различных лигах Германии. Юношеские годы футболист провел в таких командах, как «Штутгарт», «Карлсруэ», «Кайзерслаутерн». Также он выступал за «Хомбург», «Геппинген», «Грюнбах», «Фрайберг», «Зандхаузен» и «Энерги» из Котбуса.

Во время загрузки произошла ошибка.

По данным Transfermarkt, за этот трансфер алматинцы заплатили 700 тысяч евро.

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