Зачитал рэп на немецком языке, или как «Кайрат» устроил посвящение топ-новичку из Германии

Футбольный клуб «Кайрат» на своей странице в Instagram опубликовал видео посвящения в команду немецкого форварда конголезского происхождения Штрели Мамбы, сообщает корреспондент Vesti.kz. 26-летний нападающий зачитал рэп на немецком, который был заснят на камеру.

Напомним, о трансфере футболиста «Кайрат» объявил 19 января. Последней командой Мамбы был «Падерборн» из второй Бундеслиги, в которой он провел два сезона. Всего за свою карьеру сыграл 199 матчей в различных лигах Германии. Юношеские годы футболист провел в таких командах, как «Штутгарт», «Карлсруэ», «Кайзерслаутерн». Также он выступал за «Хомбург», «Геппинген», «Грюнбах», «Фрайберг», «Зандхаузен» и «Энерги» из Котбуса.