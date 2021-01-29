Моуринью установил с «Тоттенхэмом» личный антирекорд
Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью установил личный антирекорд. Об этом сообщается в Twitter OptaJoe.
Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью установил личный антирекорд. Об этом сообщается в Twitter OptaJoe.
В матче с «Ливерпулем» его команда потерпела поражение, которое стало для «шпор» шестым домашним под руководством португальца.
Ранее ни одна команда Моуринью не проигрывала столько встреч на своем поле. Моуринью уступил дома в пяти матчах в бытность тренером «Челси» и проиграл четыре таких поединка во главе «Манчестер Юнайтед».
Игра 20-го тура Английской
Моуринью возглавил «Тоттенхэм» в ноябре 2019 года. Прошлый сезон команда также завершила на шестой позиции.