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13:08 (мск), источник: Lenta.Ru

Моуринью установил с «Тоттенхэмом» личный антирекорд

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью установил личный антирекорд. Об этом сообщается в Twitter OptaJoe.

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Источник: AP 2020

В матче с «Ливерпулем» его команда потерпела поражение, которое стало для «шпор» шестым домашним под руководством португальца.

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Ранее ни одна команда Моуринью не проигрывала столько встреч на своем поле. Моуринью уступил дома в пяти матчах в бытность тренером «Челси» и проиграл четыре таких поединка во главе «Манчестер Юнайтед».

Игра 20-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем» прошла в четверг, 28 января, и завершилась со счетом 3:1 в пользу красных. Лондонцы имеют в активе 33 очка и занимают шестое место в чемпионате.

Во время загрузки произошла ошибка.

Моуринью возглавил «Тоттенхэм» в ноябре 2019 года. Прошлый сезон команда также завершила на шестой позиции.

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Тоттенхэм Хотспур
1:3
Первый тайм: 0:1
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