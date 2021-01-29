Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Штутгарт
Майнц
Футбол. Зарубежный
22:45
Торино
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
23:00
Лион
Бордо
Футбол. Зарубежный
23:00
Вальядолид
Уэска
Футбол. Зарубежный
28.01
Тоттенхэм Хотспур
Ливерпуль
13
Футбол. Зарубежный
30.01
Эвертон
Ньюкасл Юнайтед
Все события
Фоторепортажи
8«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью
11Логинов выиграл индивидуальную гонку в Антхольце
13:42 (мск), источник: Vesti.kz

Низкая результативность, потасовка и один матч за весь сезон. Как проявили себя легионеры из Кот-д’Ивуара в КПЛ-2020

В списке также игрок «Кызыл-Жар СК».

Наверх

В КПЛ-2020 легионеры из Кот-д'Ивуара проявили себя весьма скромно. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как один из них стал призером чемпионата Казахстана, другой оказался незаметным, а еще один помог сохранить прописку своему клубу в высшем дивизионе.

Сенин Себаи («Тобол»)

Ивуарийский экс-форвард «Тобола» в сезоне-2020 показал низкую результативность. Себаи забил всего два гола в четырнадцати матчах. 27-летний африканец отличился в играх с «Ордабасы» и «Кайсаром». В обоих встречах «Тобол» выиграл с одинаковым счетом — 3:0. Кроме того, Себаи поучаствовал в скандальном эпизоде с защитником «Жетысу» Олжасом Керимжановым. Потасовка между ними завершилась дисквалификацией для обоих на пять матчей.

Отметим, что в сезоне-2019 бывший легионер костанайцев забил восемь мячей за клуб. В КПЛ-2020 линия нападения «Тобола» оказалась весьма посредственной — всего пять мячей у троих форвардов. Тем не менее «Тобол» сумел завоевать серебряные награды. В январе Себаи покинул костанайский клуб.

Во время загрузки произошла ошибка.

Седрик Куаджа («Шахтер»)

Ивуарийский полузащитник присоединился к «Шахтеру» перед сезоном-2020. Тогда «горняки» пополнились целым рядом африканских футболистов. Куаджа, в отличие от остальных новичков, толком себя не смог проявить. На его счету всего лишь один матч, в котором «Шахтер» уверенно вел у «Жетысу» со счетом 2:0, но уступил — 2:3. В общей сложности в КПЛ-2020 он провел на поле 14 минут.

«Шахтер» по итогам сезона занял четвертое место и впервые с 2014 года выступит в еврокубках.

Мусса Коне («Кызыл-Жар СК»)

Больше своих соотечественников Себаи и Куаджи, причем вместе взятых, в премьер-лиге в 2020 году играл полузащитник «Кызыл-Жар СК». На счету Коне 16 матчей. Петропавловцы, имея самый скромный бюджет среди клубов КПЛ, сохранили прописку в премьер-лиге, заняв девятое место из 11. И вклад ивуарийца в это не самый маленький. В ноябре 2020 Коне покинул клуб.

Напомним, чемпионом Казахстана впервые за 16 лет стал «Кайрат». «Тобол» завоевал серебряные медали, а «Астана» — бронзовые. Единственным неудачником КПЛ стал «Окжетпес».

Читайте также
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
«Вашингтон» без Ови. Отыгрались с 0:3, забили 5 голов за 9 минут
Определился соперник «Аталанты» в полуфинале Кубка Италии
Ковалев: Ничего запрещенного целенаправленно я не принимал
Панарин хотел стать героем, но его затмил 18-летний канадец
Малкин догнал великого Лемье, но испортил праздник сам себе
Караваев: Без Дзюбы не скучаем, хоть и шутки у него специфичные
5 неожиданных видов спорта для занятий на улице
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь