Низкая результативность, потасовка и один матч за весь сезон. Как проявили себя легионеры из Кот-д’Ивуара в КПЛ-2020
В списке также игрок «Кызыл-Жар СК».
В списке также игрок «Кызыл-Жар СК».
В КПЛ-2020 легионеры из Кот-д'Ивуара проявили себя весьма скромно. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как один из них стал призером чемпионата Казахстана, другой оказался незаметным, а еще один помог сохранить прописку своему клубу в высшем дивизионе.
Сенин Себаи («Тобол»)
Ивуарийский
Отметим, что в сезоне-2019 бывший легионер костанайцев забил восемь мячей за клуб. В КПЛ-2020 линия нападения «Тобола» оказалась весьма посредственной — всего пять мячей у троих форвардов. Тем не менее «Тобол» сумел завоевать серебряные награды. В январе Себаи покинул костанайский клуб.
Седрик Куаджа («Шахтер»)
Ивуарийский полузащитник присоединился к «Шахтеру» перед сезоном-2020. Тогда «горняки» пополнились целым рядом африканских футболистов. Куаджа, в отличие от остальных новичков, толком себя не смог проявить. На его счету всего лишь один матч, в котором «Шахтер» уверенно вел у «Жетысу» со счетом 2:0, но уступил — 2:3. В общей сложности в КПЛ-2020 он провел на поле 14 минут.
«Шахтер» по итогам сезона занял четвертое место и впервые с 2014 года выступит в еврокубках.
Мусса Коне («Кызыл-Жар СК»)
Больше своих соотечественников Себаи и Куаджи, причем вместе взятых, в
Напомним, чемпионом Казахстана впервые за 16 лет стал «Кайрат». «Тобол» завоевал серебряные медали, а «Астана» — бронзовые. Единственным неудачником КПЛ стал «Окжетпес».