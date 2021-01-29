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14:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Составлена сборная лучших футболистов мира по итогам десятилетия

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) составила сборную лучших игроков мира по итогам последнего десятилетия. Об этом сообщается на сайте организации.

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19
фотографий
19
фотографий
19
фотографий

Место в воротах занял голкипер «Баварии» Мануэль Нойер. В обороне оказались Филипп Лам, тоже игравший за мюнхенский клуб и завершивший карьеру, а также Серхио Рамос, Марсело (оба — «Реал») и Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»).

Во время загрузки произошла ошибка.

Лучшими полузащитниками названы Тони Кросс, Лука Модрич (оба — «Реал») и Андрес Иньеста, который большую часть карьеры играл за «Барселону», а теперь выступает за японский «Виссел Кобе». В тройке нападающих присутствуют Криштиану Роналду («Ювентус»), Лионель Месси («Барселона») и Роберт Левандовски («Бавария»).

12 января IFFHS назвала лучшего тренера десятилетия. Звания удостоился аргентинский наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне.

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