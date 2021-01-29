Семикратный чемпион из Европы объявил о трансфере футболиста с опытом игры в КПЛ

Футболист сборной Грузии Ника Квеквескири, отыгравший последние сезоны за казахстанский «Тобол», перешел в польский «Лех». Об этом сообщается на официальном сайте клуба из Познани.

Команда Лех

Отмечается, что контракт подписан до конца сезона с опцией возможного продления еще на два года.

В новой команде 28-летний хавбек будет играть под номером 30. «Лех» в разное время семь раз становился чемпионом Польши.

В нынешнем сезоне команда идет на девятом месте из 16, набрав 17 очков после 14 туров.