Семикратный чемпион из Европы объявил о трансфере футболиста с опытом игры в КПЛ
Легионер уже определился с игровым номером.
Легионер уже определился с игровым номером.
Футболист сборной Грузии Ника Квеквескири, отыгравший последние сезоны за казахстанский «Тобол», перешел в польский «Лех». Об этом сообщается на официальном сайте клуба из Познани.
Отмечается, что контракт подписан до конца сезона с опцией возможного продления еще на два года.
В новой команде 28-летний хавбек будет играть под номером 30. «Лех» в разное время семь раз становился чемпионом Польши.
В нынешнем сезоне команда идет на девятом месте из 16, набрав 17 очков после 14 туров.
Квеквескири играл за «Тобол» в период 2017—2020 годов и помог костанайской команде в минувшем сезоне занять второе место, а также заполучить путевку в еврокубки.