Топ-новичок оказался одним из самых быстрых футболистов «Кайрата»

Отмечается, что занятия начались рано утром. Команда поделилась на две группы. Первая отправилась сдавать тест на газоанализаторе, который определяет, в каком пульсовом диапазоне наступает аэробный порог, и помогает выстроить подробную программу тренировок. Вторая группа сдавала нормативы в спринте на 30 и 100 метров.