Топ-новичок оказался одним из самых быстрых футболистов «Кайрата»
В списке нет казахстанцев.
В списке нет казахстанцев.
Футболисты «Кайрата» продолжают
Отмечается, что занятия начались рано утром. Команда поделилась на две группы. Первая отправилась сдавать тест на газоанализаторе, который определяет, в каком пульсовом диапазоне наступает аэробный порог, и помогает выстроить подробную программу тренировок. Вторая группа сдавала нормативы в спринте на 30 и 100 метров.
Самыми быстрыми игроками по результатам тестирования оказались Штрели Мамба, Адеринсола Эсеола и Камо Оганесян.
Напомним, что алматинский клуб объявил о переходе 26-летнего Мамбы 19 января. Во время посвящения в команду ему пришлось зачитать рэп на немецком языке.