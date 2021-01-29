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15:19 (мск), источник: Vesti.kz

Топ-новичок оказался одним из самых быстрых футболистов «Кайрата»

В списке нет казахстанцев.

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Футболисты «Кайрата» продолжают учебно-тренировочные сборы в Турции, сообщает пресс-служба клуба.

Команда
Кайрат

Отмечается, что занятия начались рано утром. Команда поделилась на две группы. Первая отправилась сдавать тест на газоанализаторе, который определяет, в каком пульсовом диапазоне наступает аэробный порог, и помогает выстроить подробную программу тренировок. Вторая группа сдавала нормативы в спринте на 30 и 100 метров.

Самыми быстрыми игроками по результатам тестирования оказались Штрели Мамба, Адеринсола Эсеола и Камо Оганесян.

Напомним, что алматинский клуб объявил о переходе 26-летнего Мамбы 19 января. Во время посвящения в команду ему пришлось зачитать рэп на немецком языке.

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