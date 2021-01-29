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17:54 (мск), источник: Vesti.kz

Полузащитник сборной Казахстана вернется в родной клуб спустя восемь лет

Футболист сборной Казахстана Аслан Дарабаев с высокой долей вероятности присоединится к карагандинскому «Шахтеру». Об этом корреспонденту Vesti.kz сообщил близкий к ситуации источник.

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32-летний Дарабаев вел переговоры с «Каспием», также сообщалось об интересе к нему со стороны новичка КПЛ — ФК «Арыс» из Туркестанской области. Однако, как отмечает источник, Дарабаев в ближайшие дни должен прибыть в расположение «Шахтера» на сборы в Турции и подписать контракт с «горняками» по приезду исполнительного директора клуба Ерлана Уразаева.

В предыдущем сезоне Дарабаев выступал за «Жетысу». За «Шахтер» он выступал в 2008, 2009 и 2013 годах. Также в его карьере были «Актобе», «Атырау», «Кайрат», «Иртыш» и «Тобол». В КПЛ-2020 он сыграл в 17 матчах, забил один гол и сделал ассист.

В свое время становился призером КПЛ, выигрывал Кубок и Суперкубок страны. В составе сборной Казахстана провел восемь матчей.

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