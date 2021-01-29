Ривалдо: Руководство «Барселоны» совершило ошибку, не продав Месси
Бывший футболист «Барселоны» Ривалдо высказался о возможном уходе нападающего Лионеля Месси из каталонского клуба.
Бывший футболист «Барселоны» Ривалдо высказался о возможном уходе нападающего Лионеля Месси из каталонского клуба.
«У “Барселоны” было не очень хорошее финансовое состояние и до пандемии, но в прошлом году ситуация ухудшилась. После почти неизбежного ухода Месси из “Барселоны”, клубу, возможно, придётся расстаться ещё с несколькими важными футболистами, чтобы получить деньги.
Руководство “Барселоны” совершило ошибку, не продав Месси, пока у него ещё был контракт. Можно было сделать