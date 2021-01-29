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18:35 (мск), источник: Чемпионат.com

Ривалдо: Руководство «Барселоны» совершило ошибку, не продав Месси

Бывший футболист «Барселоны» Ривалдо высказался о возможном уходе нападающего Лионеля Месси из каталонского клуба.

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19
фотографий
19
фотографий
19
фотографий

«У “Барселоны” было не очень хорошее финансовое состояние и до пандемии, но в прошлом году ситуация ухудшилась. После почти неизбежного ухода Месси из “Барселоны”, клубу, возможно, придётся расстаться ещё с несколькими важными футболистами, чтобы получить деньги.

Руководство “Барселоны” совершило ошибку, не продав Месси, пока у него ещё был контракт. Можно было сделать что-то вроде продажи “Реалом” Криштиану Роналду, когда “сливочные” заработали около € 100 млн. Грустно видеть, что такой талантливый и ценный игрок бесплатно уходит из “Барселоны”, когда клуб переживает большие финансовые проблемы», — приводит слова Ривалдо Betfair.

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