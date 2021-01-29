Сульшер подтвердил уход Лингарда и Рохо из «Манчестер Юнайтед»

Ранее появилась информация, что Лингард перейдёт в «Вест Хэм Юнайтед» на правах аренды, а Рохо окажется в «Боке Хуниорс».

«Мы хотим, чтобы Джесси вернулся в клуб оживлённым и продемонстрировал в “Вест Хэм Юнайтед”, насколько он хорош. Что касается Маркоса, он вернётся в Аргентину. Осталось оформить некоторые документы. Насчёт Ромеро я ничего не слышал. Он останется в команде до конца срока действия своего контракта», — приводит слова Сульшера Goal.com.