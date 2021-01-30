«Лион» в компенсированное время вырвал победу у «Бордо» и вышел в лидеры Лиги 1
«Лион» одержал вторую подряд победу в чемпионате Франции. В 22-м туре был обыгран «Бордо», чья четырехматчевая серия без поражений прервалась.
«Лион» одержал вторую подряд победу в чемпионате Франции. В 22-м туре был обыгран «Бордо», чья четырехматчевая серия без поражений прервалась.
Хозяева ушли на перерыв, ведя в счете. На 32-й минуте отличился Карл
«Лион» набрал 46 очков и вышел на 1-е место. В активе «Бордо» 32 очка и 7-я позиция.