Текущие события
Футбол. Зарубежный
15:30
Эвертон
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
16:00
Эйбар
Севилья
Футбол. Зарубежный
17:00
Болонья
Милан
Футбол. Зарубежный
17:30
Айнтрахт Ф
Герта
Футбол. Зарубежный
17:30
Бавария
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия Д
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Вердер
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
17:30
Унион Б
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
18:00
Вест Бромвич Альбион
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
18:00
Кристал Пэлас
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Зарубежный
18:00
Манчестер Сити
Шеффилд Юнайтед
Футбол. Зарубежный
18:15
Реал
Леванте
Футбол. Зарубежный
19:00
Монпелье
Ланс
Футбол. Зарубежный
20:00
Сампдория
Ювентус
Футбол. Зарубежный
20:30
РБ Лейпциг
Байер
Футбол. Зарубежный
20:30
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
20:30
Валенсия
Эльче
Футбол. Зарубежный
22:45
Интер
Беневенто
Футбол. Зарубежный
23:00
Марсель
Ренн
Футбол. Зарубежный
23:00
Саутгемптон
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
23:00
Вильярреал
Реал Сосьедад
Все события
Фоторепортажи
23Лучшие спортивные кадры 2020 года
11Логинов выиграл индивидуальную гонку в Антхольце
09:21 (мск), источник: Sport24

«Лион» в компенсированное время вырвал победу у «Бордо» и вышел в лидеры Лиги 1

«Лион» одержал вторую подряд победу в чемпионате Франции. В 22-м туре был обыгран «Бордо», чья четырехматчевая серия без поражений прервалась.

Наверх
Источник: AP 2020

Хозяева ушли на перерыв, ведя в счете. На 32-й минуте отличился Карл Токо-Экамби. Гости сравняли счет на 55-й минуте усилиями Самуэля Калу, но «Лион» вырвал победу. На 93-й минуте отличился Лео Дебуа.

«Лион» набрал 46 очков и вышел на 1-е место. В активе «Бордо» 32 очка и 7-я позиция.

Лион
2:1
Первый тайм: 1:0
Бордо
 «Среди мужчин полно насильников и убийц». Девушка русского хоккеиста — о загадочной трагедии
«Когда встречу Роналду, поменяемся трусами». Хоккейная красавица посмеялась над футболистом
Российский биатлонист завоевал серебро в спринте на ЧЕ в Польше
Форвард ЦСКА перешел в итальянский клуб на правах аренды
Месси отомстит «Атлетику»: Топ-5 ставок дня
Еще один клуб лишился шансов на участие в Кубке Гагарина
Winline покажет матчи «Спартака» на зимних сборах
Экс-нападающий «Зенита» Халк не вернется в питерский клуб
5 неожиданных видов спорта для занятий на улице
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь