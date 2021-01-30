Экс-нападающий «Зенита» Халк перешел в «Атлетико Минейро»
Бывший нападающий Зенита Халк окончательно определился с новой командой. Он будет выступать за бразильский клуб Атлетико Минейро, объявивший о переходе на своем официальном сайте.
Бывший нападающий Зенита Халк окончательно определился с новой командой. Он будет выступать за бразильский клуб Атлетико Минейро, объявивший о переходе на своем официальном сайте.
Контракт Халка с «Атлетико Минейро» рассчитан до конца 2022 года. В ближайшее время 34-летний футболист прибудет в расположение клуба, пройдет медицинское обследование и поставит свою подпись под соглашением.
Напомним, что на прошлой неделе болельщики признали Халка лучшим легионером в истории РПЛ.
В начале декабря 2020 года Халк объявил об уходе из «Шанхай СИПГ».
О переходе Халка «Атлетико Минейро» объявил в инстаграме вот такими постами: