Елдос Ахметов определился с клубом

Отмечается, что у него было и более выгодное предложение от клуба из верхней части турнирной таблицы. Однако Ахметов предпочел команду, в которой будет получать больше игрового времени.

В минувшем сезоне защитник выступал в составе «Кайсара», но попал в немилость главного тренера Стойчо Младенова. До этого он защищал цвета «Кайрата», «Иртыша» и «Астаны».