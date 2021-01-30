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09:47 (мск), источник: Vesti.kz

Елдос Ахметов определился с клубом

30-летний защитник сборной Казахстана Елдос Ахметов принял решение продолжить карьеру в «Таразе», передает журналист и инсайдер Айдын Кожахмет в своем Instagram.

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Источник: Reuters

Отмечается, что у него было и более выгодное предложение от клуба из верхней части турнирной таблицы. Однако Ахметов предпочел команду, в которой будет получать больше игрового времени.
В минувшем сезоне защитник выступал в составе «Кайсара», но попал в немилость главного тренера Стойчо Младенова. До этого он защищал цвета «Кайрата», «Иртыша» и «Астаны».

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