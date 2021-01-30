Футболисты минского «Динамо» победили «Ислочь» в товарищеском матче

Минское «Динамо» на поле стадиона «Динамо-Юни» обыграло «Ислочь» из Минского района с результатом 2:0. В первом тайме забитых мячей не было, а после перерыва отличились Владислав Климович и Сергей Матвейчик. Завтра «Ислочь» проведет спарринг с вице-чемпионом Беларуси борисовским БАТЭ. Недавно эти соперники уже встречались между собой, и тогда борисовчане одержали победу с результатом 4:3. Кроме того, «Ислочь» потерпела крупное поражение от «Минска» — 1:5. Накануне минчане одолели земляков из «Энергетика-БГУ» с минимальным преимуществом 1:0.