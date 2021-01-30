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14:48 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты минского «Динамо» победили «Ислочь» в товарищеском матче

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские футбольные клубы провели сегодня очередные контрольные матчи, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

Минское «Динамо» на поле стадиона «Динамо-Юни» обыграло «Ислочь» из Минского района с результатом 2:0. В первом тайме забитых мячей не было, а после перерыва отличились Владислав Климович и Сергей Матвейчик. Завтра «Ислочь» проведет спарринг с вице-чемпионом Беларуси борисовским БАТЭ. Недавно эти соперники уже встречались между собой, и тогда борисовчане одержали победу с результатом 4:3. Кроме того, «Ислочь» потерпела крупное поражение от «Минска» — 1:5. Накануне минчане одолели земляков из «Энергетика-БГУ» с минимальным преимуществом 1:0.

В гомельском футбольном манеже представитель 1-й лиги местный «Локомотив» сыграл вничью с мозырской «Славией» — 1:1.

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Чемпионы Беларуси футболисты солигорского «Шахтера», проводящие учебно-тренировочный сбор в ОАЭ, завтра сыграют с чемпионом Латвии «Ригой». Ранее на этом предсезонном сборе подопечные Романа Григорчука победили «Ливу» из ОАЭ со счетом 4:0. Кроме того, «Шахтер» потерпел поражения с одинаковым результатом 0:2 от серебряного призера украинского первенства киевского «Динамо» и российского чемпиона питерского «Зенита», а также с результатом 0:3 проиграл российскому «Краснодару», капитаном которого является белорусский защитник Александр Мартынович.

Также завтра в турецкой Алании брестский «Рух» встретится с украинским «Минаем», в который недавно перешел бывший форвард брестского «Динамо» Артем Милевский.

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