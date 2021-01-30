Футболисты минского «Динамо» победили «Ислочь» в товарищеском матче
30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские футбольные клубы провели сегодня очередные контрольные матчи, сообщает корреспондент БЕЛТА.
30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские футбольные клубы провели сегодня очередные контрольные матчи, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Минское «Динамо» на поле стадиона «Динамо-Юни» обыграло «Ислочь» из Минского района с результатом 2:0. В первом тайме забитых мячей не было, а после перерыва отличились Владислав Климович и Сергей Матвейчик. Завтра «Ислочь» проведет спарринг с
В гомельском футбольном манеже представитель 1-й лиги местный «Локомотив» сыграл вничью с мозырской «Славией» — 1:1.
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Также завтра в турецкой Алании брестский «Рух» встретится с украинским «Минаем», в который недавно перешел бывший форвард брестского «Динамо» Артем Милевский.