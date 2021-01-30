«Эвертон» дома проиграл аутсайдеру АПЛ

Встреча прошла в субботу, 30 января, и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе победителей голами в концовке второго тайма отметился Каллум Уилсон.

«Эвертон» имеет в активе 33 очка и занимает седьмое место в чемпионате. Ньюкасл набрал 22 очка и находится на 16-й позиции.