«Севилья» обыграла «Эйбар» и обошла «Барселону» в таблице Примеры

Футбол, Испания, Тур 2130.01.2021, 16:00 (МСК UTC+3)Ipurua
|Хосе Луис Мендилибар
|Хулен Лопетеги
|Лукас Окампос
|28′
|Хоан Хордан(Парреу Алейш Видаль)
|55′
|3
|Педро Бигас
|13
|Яссин Буну
|4
|Паулу Андре Оливейра
9′
|12
|Жюль Кунде
|23
|Анайц Арбилья
62′
|8
|Хоан Хордан
|10
|Эдуардо Экспосито
|25
|Фернанду Режес
|17
|Кике Гарсия
|5
|Лукас Окампос
|25
|Бриан Хиль
|15
|Юссеф Эн-Несири
|1
|Марко Дмитрович
61′
|3
|Серхи Гомес
20′82′
|13
|Йоэль
|20
|Диегу Карлос
|8
|Папакули Диоп
17′75′
|16
|Гонсалес Хесус Навас
46′
|20
|Роберто Корреа
78′
|17
|Парреу Алейш Видаль
|22
|Алехандро Посо
75′
|19
|Маркос Акунья
7′
|19
|Алейкс Гарсия
|4
|Карим Рекик
|12
|Йосинори Муто
60′
|21
|Оливер Торрес
70′
|9
|Аметльер Серхио Энрич
|10
|Иван Ракитич
|14
|Такаси Инуи
46′
|7
|Хесус Хоакин Сусо
82′
|21
|Санчес Хиль Педро Леон
|11
|Мунир Эль-Хаддади
90+4′
|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|17
|Удары (всего)
|7
|6
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|2
|10
|Фолы
|12
|0
|Офсайды
|5
|Главный судья
|Хосе Мария Санчес Мартинес(Испания)