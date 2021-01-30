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18:32 (мск), источник: Матч ТВ

«Севилья» обыграла «Эйбар» и обошла «Барселону» в таблице Примеры

«Севилья» в гостевом матче победила «Эйбар».

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Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 2:0. Голы на счету Лукаса Окампоса и Хордана.

Во время загрузки произошла ошибка.

Победа позволила «Севилье» (39 очков) обойти «Барселону» (37) и занять третью строчку таблицы Примеры. Однако каталонцы имеют игру в запасе. «Эйбар» (20) идет 15-м.

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Эйбар
0:2
Первый тайм: 0:1
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