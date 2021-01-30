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18:28 (мск), источник: Vesti.kz

Самат Смаков стал тренером в «Ордабасы»

Когда-то он играл за этот клуб.

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42-летний экс-капитан сборной Казахстана по футболу Самат Смаков вошел в тренерский штаб «Ордабасы», сообщает KazFootball.kz.

Команда
Ордабасы

«Смаков будет ассистентом белорусского специалиста Александра Седнева, возглавившего “Ордабасы” чуть более недели назад. Также в тренерский штаб вошел еще один казахстанский специалист — Андрей Ферапонтов. Интересным фактом является то, что Самат Смаков с 2018 по 2019 годы был генеральным директором “Актобе”, в то время как Александр Седнев тренировал “красно-белых”», — говорится в сообщении.

В бытность игрока Смаков играл за «Елимай», «Иртыш», «Ростсельмаш» (Россия), «Женис», «Кайрат», «Актобе», «Ризеспор» (Турция) и «Ордабасы». Также он является рекордсменом по количеству проведенных матчей за сборную Казахстана.

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