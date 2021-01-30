Самат Смаков стал тренером в «Ордабасы»

42-летний
«Смаков будет ассистентом белорусского специалиста Александра Седнева, возглавившего “Ордабасы” чуть более недели назад. Также в тренерский штаб вошел еще один казахстанский специалист — Андрей Ферапонтов. Интересным фактом является то, что Самат Смаков с 2018 по 2019 годы был генеральным директором “Актобе”, в то время как Александр Седнев тренировал “красно-белых”», — говорится в сообщении.
В бытность игрока Смаков играл за «Елимай», «Иртыш», «Ростсельмаш» (Россия), «Женис», «Кайрат», «Актобе», «Ризеспор» (Турция) и «Ордабасы». Также он является рекордсменом по количеству проведенных матчей за сборную Казахстана.