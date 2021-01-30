Самат Смаков стал тренером в «Ордабасы»

«Смаков будет ассистентом белорусского специалиста Александра Седнева, возглавившего “Ордабасы” чуть более недели назад. Также в тренерский штаб вошел еще один казахстанский специалист — Андрей Ферапонтов. Интересным фактом является то, что Самат Смаков с 2018 по 2019 годы был генеральным директором “Актобе”, в то время как Александр Седнев тренировал “красно-белых”», — говорится в сообщении.