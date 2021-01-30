Несколько сотен фанатов «Марселя» пытаются проникнуть на базу клуба

В субботу «Марселю» предстоит провести матч чемпионата Франции против «Ренна». Фанаты устроили акцию протеста из-за недовольства результатами команды. Сначала они прошли по городу, затем собрались около базы и зажгли файеры. Также зафиксированы попытки проникнуть на территорию тренировочного центра.