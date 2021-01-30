Несколько сотен фанатов «Марселя» пытаются проникнуть на базу клуба
ТАСС, 30 января. Несколько сотен фанатов французского футбольного клуба «Марсель» пытаются проникнуть на тренировочную базу команды. Об этом сообщает издание L'Equipe.
ТАСС, 30 января. Несколько сотен фанатов французского футбольного клуба «Марсель» пытаются проникнуть на тренировочную базу команды. Об этом сообщает издание L'Equipe.
В субботу «Марселю» предстоит провести матч чемпионата Франции против «Ренна». Фанаты устроили акцию протеста
«Марсель» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Франции, команда не может победить на протяжении четырех матчей. Ранее «Марсель» занял четвертое место в группе Лиги чемпионов, одержав одну победу и потерпев пять поражений. Главным тренером команды является бывший наставник