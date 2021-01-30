«Милан» обыграл «Болонью», Ибрагимович не реализовал пенальти

В середине первого тайма «Милан» получил право на пенальти, который исполнил Златан Ибрагимович. Вратарь Лукаш Скорупский отразил удар шведа, но Анте Ребич был первым на добивании и отправил мяч в сетку. В начале второй половины игры гости вновь получили право на 11-метровый удар, который реализовал Франк Кесси. В концовке матча Андреа Поли сократил разницу в счете.