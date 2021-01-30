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19:16 (мск), источник: Матч ТВ

«Милан» обыграл «Болонью», Ибрагимович не реализовал пенальти

«Милан» в гостевом матче победил «Болонью».

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Источник: Reuters

Встреча 20-го тура Серии А завершилась со счетом 2:1.

В середине первого тайма «Милан» получил право на пенальти, который исполнил Златан Ибрагимович. Вратарь Лукаш Скорупский отразил удар шведа, но Анте Ребич был первым на добивании и отправил мяч в сетку. В начале второй половины игры гости вновь получили право на 11-метровый удар, который реализовал Франк Кесси. В концовке матча Андреа Поли сократил разницу в счете.

Во время загрузки произошла ошибка.

В турнирной таблице чемпионата Италии «Милан» (46 очков) занимает первое место, «Болонья» (20) идет 13-й.

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Болонья
1:2
Первый тайм: 0:1
Милан
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