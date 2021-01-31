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01:18 (мск), источник: Матч ТВ

«Бавария» крупно обыграла «Хоффенхайм», дортмундская «Боруссия» справилась с «Аугсбургом»

«Бавария» дома добилась уверенной победы над «Хоффенхаймом» в матче 19-го тура чемпионата Германии.

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Источник: AP 2020

Мюнхенцы четырежды поразили ворота соперника (4:1). Отличились Жером Боатенг, Томас Мюллер, Серж Гнабри и Роберт Левандовский.

Счет мог быть несколько крупнее, но арбитр отменил взятие ворот со стороны Бенжамена Павара, зафиксировав офсайд.

Во время загрузки произошла ошибка.

Дортмундская «Боруссия» обыграла на поле стадиона «Сигнал Идуна Парк» приехавший в гости «Аугсбург» (3:1). Желто-черные смогли прервать серию из двух поражений подряд, когда команда уступила одноклубникам из Менхенгладбаха, а также леверкузенскому «Байеру».

Отметим, что в составе команды Эдина Терзича пенальти не смог реализовать Эрлинг Холанд, мяч после удара футболиста попал в перекладину.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Шальке» был близок к тому, чтобы добыть себе вторую в текущем сезоне победу, но ближе к концу второго тайма «Вердер» смог сравнять счет (1:1).

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