«Бавария» крупно обыграла «Хоффенхайм», дортмундская «Боруссия» справилась с «Аугсбургом»
«Бавария» дома добилась уверенной победы над «Хоффенхаймом» в матче 19-го тура чемпионата Германии.
«Бавария» дома добилась уверенной победы над «Хоффенхаймом» в матче 19-го тура чемпионата Германии.
Мюнхенцы четырежды поразили ворота соперника (4:1). Отличились Жером Боатенг, Томас Мюллер, Серж Гнабри и Роберт Левандовский.
Счет мог быть несколько крупнее, но арбитр отменил взятие ворот со стороны Бенжамена Павара, зафиксировав офсайд.
Дортмундская «Боруссия» обыграла на поле стадиона «Сигнал Идуна Парк» приехавший в гости «Аугсбург» (3:1).
Отметим, что в составе команды Эдина Терзича пенальти не смог реализовать Эрлинг Холанд, мяч после удара футболиста попал в перекладину.
«Шальке» был близок к тому, чтобы добыть себе вторую в текущем сезоне победу, но ближе к концу второго тайма «Вердер» смог сравнять счет (1:1).