«Бавария» крупно обыграла «Хоффенхайм», дортмундская «Боруссия» справилась с «Аугсбургом»

Мюнхенцы четырежды поразили ворота соперника (4:1). Отличились Жером Боатенг, Томас Мюллер, Серж Гнабри и Роберт Левандовский.

Счет мог быть несколько крупнее, но арбитр отменил взятие ворот со стороны Бенжамена Павара, зафиксировав офсайд.

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Дортмундская «Боруссия» обыграла на поле стадиона «Сигнал Идуна Парк» приехавший в гости «Аугсбург» (3:1). Желто-черные смогли прервать серию из двух поражений подряд, когда команда уступила одноклубникам из Менхенгладбаха, а также леверкузенскому «Байеру».

Отметим, что в составе команды Эдина Терзича пенальти не смог реализовать Эрлинг Холанд, мяч после удара футболиста попал в перекладину.

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