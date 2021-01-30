Текущие события
Футбол. Зарубежный
перерыв
РБ Лейпциг
Байер
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Арсенал
Манчестер Юнайтед
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Валенсия
Эльче
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Сампдория
Ювентус
01
Футбол. Зарубежный
22:45
Интер
Беневенто
Футбол. Зарубежный
23:00
Саутгемптон
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
23:00
Вильярреал
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
19:00
Монпелье
Ланс
12
Футбол. Зарубежный
18:15
Реал
Леванте
12
Футбол. Зарубежный
18:00
Вест Бромвич Альбион
Фулхэм
22
Футбол. Зарубежный
18:00
Кристал Пэлас
Вулверхэмптон Уондерерс
10
Футбол. Зарубежный
18:00
Манчестер Сити
Шеффилд Юнайтед
10
Футбол. Зарубежный
17:30
Айнтрахт Ф
Герта
31
Футбол. Зарубежный
17:30
Бавария
Хоффенхайм
41
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия Д
Аугсбург
31
Футбол. Зарубежный
17:30
Вердер
Шальке-04
11
Футбол. Зарубежный
17:30
Унион Б
Боруссия М
11
Футбол. Зарубежный
17:00
Болонья
Милан
12
Футбол. Зарубежный
16:00
Эйбар
Севилья
02
Футбол. Зарубежный
15:30
Эвертон
Ньюкасл Юнайтед
02
Все события
Фоторепортажи
23Величайший шоумен. Как менялся имидж Макгрегора
8Макгрегор проиграл Порье
20:11 (мск), источник: Lenta.Ru

«Манчестер Сити» выиграл восьмой матч подряд в АПЛ

«Манчестер Сити» на своем поле обыграл «Шеффилд Юнайтед» в матче 21-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Наверх
Источник: AP 2020

Встреча прошла в субботу, 30 января, и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч в первом тайме забил Габриэл Жезус.

Для «Манчестер Сити» победа стала восьмой подряд. Клуб имеет в активе 44 очка и занимает первое место в чемпионате. «Шеффилд» с восемью очками находится на последней, 20-й позиции.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Манчестер Сити» в следующем туре 3 февраля на выезде сыграет с «Бернли». «Шеффилд» днем раньше на своем поле встретится с «Вест Бромвичем».

Читайте также
Манчестер Сити
1:0
Первый тайм: 1:0
Шеффилд Юнайтед
 Девушка-боец MMA сделала серию снимков в бикини
История фигуристки, которая выиграла Олимпиаду, снялась для Playboy и отказала Трампу
Первый матч «Спартака» в году. Пушка Крала, голевая Хендрикса
«Реал» проиграл и прервал серию из девяти побед в чемпионате
«Уже отгулял отпуск». Овечкин вышел с карантина и шутит
Ступак победила Йохауг в масс-старте. Можно ли в это верить
«Валенсия» против «Эльче» и другие матчи в Испании (видео)
5 неожиданных видов спорта для занятий на улице
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь