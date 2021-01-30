«Реал» в меньшинстве проиграл «Леванте» и прервал серию из девяти побед в чемпионате

В составе победителей забитыми мячами отметились Хосе Моралес (32-я минута) и Марти Рохер (78), у проигравших отличился Марко Асенсио (13). На девятой минуте с поля за лишение соперника явной возможности забить гол был удален защитник «Реала» Эдер Милитао. На 64-й минуте Рохер не реализовал пенальти.

«Реал» не проигрывал в чемпионате на протяжении девяти матчей (семь побед, две ничьи). Предыдущее поражение команда потерпела 28 ноября, проиграв дома «Алавесу».

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В турнирной таблице «Реал» занимает второе место, набрав 40 очков и семь очков проигрывая лидирующему «Атлетико», который провел на две игры меньше. «Леванте» с 26 очками идет девятым.