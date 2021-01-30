«Манчестер Сити» впервые за 133 года покорилось уникальное статистическое достижение

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0.



Как сообщает Opta Sport, «горожанам» покорилось историческое достижение — «Манчестер Сити» выиграл все девять матчей во всех турнирах в январе 2021 года. Это самое большое количество побед команды из четырёх высших английских футбольных дивизионов (АПЛ, Чемпионшип, Лига 1, Лига 2) за один месяц с момента образования футбольной лиги в 1888 году.