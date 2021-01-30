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21:51 (мск), источник: Чемпионат.com

«Манчестер Сити» впервые за 133 года покорилось уникальное статистическое достижение

В Манчестере на стадионе «Этихад» состоялся матч 21-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Шеффилд Юнайтед».

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Источник: AP 2020

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Как сообщает Opta Sport, «горожанам» покорилось историческое достижение — «Манчестер Сити» выиграл все девять матчей во всех турнирах в январе 2021 года. Это самое большое количество побед команды из четырёх высших английских футбольных дивизионов (АПЛ, Чемпионшип, Лига 1, Лига 2) за один месяц с момента образования футбольной лиги в 1888 году.

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«Манчестер Сити» в 20 матчах набрал 44 очка и занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Клинки» (8) — на последнем, 20-м месте. В тройку лидеров турнира входят «Манчестер Юнайтед» (40) и «Лестер Сити» (39).

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