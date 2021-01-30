«Манчестер Сити» впервые за 133 года покорилось уникальное статистическое достижение
В Манчестере на стадионе «Этихад» состоялся матч 21-го тура английской
В Манчестере на стадионе «Этихад» состоялся матч 21-го тура английской
Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
Как сообщает Opta Sport, «горожанам» покорилось историческое достижение — «Манчестер Сити» выиграл все девять матчей во всех турнирах в январе 2021 года. Это самое большое количество побед команды из четырёх высших английских футбольных дивизионов (АПЛ, Чемпионшип, Лига 1, Лига 2) за один месяц с момента образования футбольной лиги в 1888 году.
«Манчестер Сити» в 20 матчах набрал 44 очка и занимает первое место в турнирной таблице английской