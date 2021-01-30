Матч чемпионата Франции «Марсель» — «Ренн» перенесен из-за беспорядков
ТАСС, 30 января. Игра 22-го тура чемпионата Франции по футболу между «Марселем» и «Ренном», которая должна была пройти 30 января, перенесена на более поздний срок
ТАСС, 30 января. Игра 22-го тура чемпионата Франции по футболу между «Марселем» и «Ренном», которая должна была пройти 30 января, перенесена на более поздний срок
Дата проведения матча станет известна позднее.
По сообщениям издания L'Equipe, в субботу фанаты «Марселя» устроили акцию протеста
«Марсель» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Франции с 32 очками в 20 играх, команда не может победить на протяжении четырех матчей. Ранее «Марсель» занял четвертое место в группе Лиги чемпионов, одержав одну победу и потерпев пять поражений. Главным тренером команды является бывший наставник
«Ренн» идет на пятом месте в чемпионате Франции, набрав 36 очков после 21 матча.