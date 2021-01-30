Халк стал «петушком». Он возвращается доигрывать в Бразилию, а не в «Зенит»
Зарплата форварда снизилась в 10 раз, а мечта о
Зарплата форварда снизилась в 10 раз, а мечта о
Вот так неожиданный поворот в истории с «возвращением Халка в Европу»!
Давно было известно, что Халк не собирается оставаться в Китае. Он достойно отработал свой почти пятилетний контракт с клубом «Шанхай СИПГ», который выкупил форварда летом 2016-го у «Зенита» за 55,8 млн евро. Во многом благодаря бразильцу «Шанхай СИПГ» впервые в своей истории выиграл чемпионат страны в 2018-м.
С этого года Халк планировал снова выступать на высоком уровне. Причём не один сезон. Бывшая звезда чемпионата России уверял: следующая остановка — Европа:
«В 34 года я чувствую себя очень хорошо физически. На мой взгляд, всё ещё нахожусь в оптимальной форме. Год назад у меня было 11% жира, сейчас — 8%. Я стал больше заботиться о себе, стал более сосредоточенным. Знаю, что я возмужал и окреп как физически, так и психологически. У меня впереди много лет выступлений на топ-уровне», — утверждал нападающий.
Сам форвард признавался, что был бы рад возвращению в Санкт-Петербург:
«Если
Популярное португальское издание A Bola даже делилось инсайдом по поводу будущей зарплаты Халка в «Зените»: 3 млн евро в год. Но теперь, когда нападающий ушёл в «Атлетико» Минейро, все слухи о его возвращении в
Последняя новость о Халке в европейской лиге — от 28 января. Переговоры с ним вёл «Бешикташ». Судя по всему, турецкий клуб предпочёл вернуть из «Эвертона» Дженка Тосуна.
Поняв, что все
«Я всегда говорил, что хочу однажды вернуться в Бразилию, чтобы поиграть в чемпионате своей страны… Мой любимый клуб — “Палмейрас”. В семье мне
Очевидно, что Халк выбрал лучшее из предложений, поступивших из Бразилии. «Атлетико Минейро» — достаточно богатый по местным меркам клуб, финансово устойчивый. Там, к примеру, на закате карьеры в 2010-х выступал Роналдиньо и помог команде выиграть Кубок Либертадорес. По неофициальным данным,
«Атлетико Минейро» входит в число самых популярных клубов Бразилии, а, значит, повышенное внимание Халку обеспечено. Будет плохо играть — фанаты заклюют. Кстати, у команды из
Новым тренером Халка будет Хорхе Сампаоли. Тот самый специалист, которого вся Аргентина крыла последним словам во время российского ЧМ-2018. Тогда аргентинская сборная под руководством Сампаоли сыграла крайне неудачно, а Лео Месси в очередной раз остался без золота чемпионата мира. Но вообще Хорхе довольно сильный и смелый с точки зрения игровой философии тренер. В нынешнем сезоне на финише чемпионата Бразилии «Атлетико Минейро» борется за чемпионство с «Интернасьоналом», «Фламенго» и «Сан-Пауло».
Когда Халк дебютировал за сборную Бразилии в 2009 году, люди задавались вопросом, кто это вообще такой. Естественно, по своему статусу новичок «Атлетико Минейро» для местных болельщиков далеко не Роналдиньо, тем более выступление на ЧМ-2014, мягко говоря, не добавило форварду славы.
И всё же жаль, что мы так и не увидим Халка на высоком уровне после ухода из «Зенита». Не судьба ему поиграть в
Анатолий Романов