«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Арсеналом» в центральном матче тура АПЛ

Встреча прошла в субботу, 30 января, и завершилась со счетом 0:0. Команды в разные отрезки игры владели инициативой, имели возможности забить, но отличиться никому не удалось.

«Манчестер Юнайтед» имеет в активе 41 очко и находится на втором месте в чемпионате. «Арсенал» набрал на десять очков меньше и занимает восьмую позицию.

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