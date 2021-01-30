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22:37 (мск), источник: Lenta.Ru

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Арсеналом» в центральном матче тура АПЛ

«Арсенал» на своем поле сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» в матче 21-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: Reuters

Встреча прошла в субботу, 30 января, и завершилась со счетом 0:0. Команды в разные отрезки игры владели инициативой, имели возможности забить, но отличиться никому не удалось.

«Манчестер Юнайтед» имеет в активе 41 очко и находится на втором месте в чемпионате. «Арсенал» набрал на десять очков меньше и занимает восьмую позицию.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Арсенал» в следующем туре 2 февраля на выезде сыграет с «Вулверхэмптоном». «Манчестер Юнайтед» дома в тот же день примет «Саутгемптон».

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