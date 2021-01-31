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01:25 (мск), источник: Матч ТВ

Нкунку помог «Лейпцигу» обыграть «Байер»

«Лейпциг» с минимальным счетом дома переиграл «Байер» в матче 19-го тура чемпионата Германии.

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Источник: AP 2020

Единственный мяч в начале второго тайма забил полузащитник Кристофер Нкунку.

Уже в компенсированное время счет мог удвоить Марсель Забитцер, но удар хавбека принял каркас ворот.

«Быки» нанесли по воротам соперника 14 ударов, но только два из них пришлось в створ. Для команды из Леверкузена осечка стала уже второй кряду.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Лейпциг» продолжает находиться на второй строчке в турнирной таблице Бундеслиги, «Байер» — четвертый.

РБ Лейпциг
1:0
Первый тайм: 0:0
Байер
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