Нкунку помог «Лейпцигу» обыграть «Байер»

Уже в компенсированное время счет мог удвоить Марсель Забитцер, но удар хавбека принял каркас ворот.

«Быки» нанесли по воротам соперника 14 ударов, но только два из них пришлось в створ. Для команды из Леверкузена осечка стала уже второй кряду.