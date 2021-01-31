Нкунку помог «Лейпцигу» обыграть «Байер»
«Лейпциг» с минимальным счетом дома переиграл «Байер» в матче 19-го тура чемпионата Германии.
«Лейпциг» с минимальным счетом дома переиграл «Байер» в матче 19-го тура чемпионата Германии.
Единственный мяч в начале второго тайма забил полузащитник Кристофер Нкунку.
Уже в компенсированное время счет мог удвоить Марсель Забитцер, но удар хавбека принял каркас ворот.
«Быки» нанесли по воротам соперника 14 ударов, но только два из них пришлось в створ. Для команды из Леверкузена осечка стала уже второй кряду.
«Лейпциг» продолжает находиться на второй строчке в турнирной таблице Бундеслиги, «Байер» — четвертый.