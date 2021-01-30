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30 января, источник: Чемпионат.com

Безумие в Марселе! Фанаты атаковали базу клуба, игрок команды ранен, а матч отменён

Пострадал даже чемодан экс-тренера «Зенита» Андре Виллаш-Боаша.

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Источник: AP 2020

Очередная выходка футбольных фанатов! В Марселе, который известен своими горячими болельщиками, была атакована база клуба. Пострадал один футболист.

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Что случилось в Марселе?

За несколько часов до матча 22-го тура Лиги 1 между «Марселем» и «Ренном» около двух сотен фанатов «провансальцев» напали на учебно-тренировочный центр имени Робера Луи-Дрейфуса. Разгорячённые поклонники южан забросали вход на базу дымовыми шашками и другими пиротехническими средствами, им удалось проникнуть внутрь. Бунтари били стёкла в зданиях и устроили пожар. В результате произошло возгорание растущего поблизости кипариса. Этой хулиганской акцией фанаты «Марселя» протестуют против последних результатов команды и хотят добиться ухода президента клуба Жака-Анри Эйро, которого считают человеком Парижа. На стенах у входа в центр они оставили оскорбительные послания с ненормативной лексикой, а также надписи типа «Эйро, уходи».

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Чем всё закончилось?

Как сообщает Get French Football News, в результате нападения на базу пострадал Альваро Гонсалес. В испанского защитника попали петардой — он получил небольшое повреждение спины. Чтобы усмирить фанатов, вызывали спецназ и пожарных. Сотрудники правоохранительных органов перекрыли вход в учебно-тренировочный центр «провансальцев», 25 участников беспорядков были задержаны. При этом получили ранения трое полицейских, и были повреждены три автомобиля спецслужб. Сообщается, что во время нападения на базе помимо Гонсалеса присутствовали игроки Стив Манданда и Валентин Ронжье, а также главный тренер Андре Виллаш-Боаш. Они находились под защитой стюардов и не пострадали, однако фанаты вскрыли чемодан Виллаш-Боаша, после чего выбросили имущество экс-наставника «Зенита». Лига 1 после травмы Гонсалеса объявила об отмене игры «Марселя» с «Ренном».

Команда
Марсель

Кто такой Жак-Анри Эйро?

Жак-Анри Эйро возглавляет «провансальцев» с 2016 года. Он ставленник американского бизнесмена Фрэнка Маккорта, который купил «Марсель» у уроженки России Маргариты Луи-Дрейфюс. Крупный издатель Эйро возглавлял медиа-группу Paris Turf и специализировался в области спортивной журналистики, а в 2000 году был одним из основателей медиа-группы Sporever. Новые руководители собирались вернуть клубу былую славу, однако в последнее время дела у «Марселя» всё хуже и хуже. В декабре команда Виллаш-Боаша вылетела из еврокубков, заняв последнее место на групповом этапе Лиги чемпионов, а в январе 2021-го южане потерпели четыре поражения подряд и отпустились на шестое место в Лиге 1. Хотя ещё полтора месяца назад лидировали по потерянным очкам. Виллаш-Боаша может сменить бывший тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр. Португалец подтвердил, что летом, скорее всего, уйдёт из «Марселя»:

«Да, я думаю, что покину клуб в июне, это нормально. Учитывая нынешнюю ситуацию, полагаю, это конец. Предложение продлить контракт? Не думаю, что такое будет возможно», — сказал вчера АВБ.

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Как отреагировал «Марсель» на действия фанатов

Пресс-служба «Марселя» опубликовала на своём официальном сайте заявление по поводу нападения фанатов:

«“Марсель” осуждает нападение на клуб, которое случилось сегодня днём ​​в тренировочном центре Роберта-Луи Дрейфуса. Это недопустимо. Несколько сотен человек из числа ультрас, применяя насилие, ворвались на территорию тренировочного центра, в том числе в здание, где была команда.
Несмотря на вмешательство полиции, нападение поставило под угрозу жизнь присутствовавших на объекте — игроков, сотрудников правоохранительных органов, охранников, персонала. Были совершены кражи, повреждены автомобили. Было сожжено пять деревьев. Ущерб внутри зданий составил несколько сотен тысяч евро. Эти безответственные и неприемлемые действия должны быть осуждены со всей строгостью. У “Марселя” есть все улики, которые были немедленно переданы следователям. В ближайшие несколько часов будут поданы заявления, чтобы защитить честь клуба в борьбе с этим варварством».

Анатолий Романов

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