«Палмейрас» обыграл «Сантос» и во второй раз в истории стал победителем Кубка Либертадорес
ТАСС, 31 января. Бразильский футбольный клуб «Палмейрас» обыграл бразильский «Сантос» со счетом 1:0 в финальном матче Кубка Либертадорес. Встреча прошла в
ТАСС, 31 января. Бразильский футбольный клуб «Палмейрас» обыграл бразильский «Сантос» со счетом 1:0 в финальном матче Кубка Либертадорес. Встреча прошла в
Единственный мяч на девятой добавленной ко второму тайму минуте забил Брено.
Две команды из Бразилии играли в решающем матче турнира в третий раз в истории. В 2005 году до финала дошли «Сан-Паулу» и «Атлетико Паранаэнсе», в 2006-м — «Сан-Паулу» и «Интернасьонал».
«Сантос» вышел в финал Кубка Либертадорес в пятый раз (1962, 1963, 2003, 2011), команда уже проигрывала в 2003 году, уступив аргентинскому «Бока Хуниорс». «Палмерайс» также вышел в финал турнира в пятый раз (1961, 1968, 1999, 2000, 2021), клуб является обладателем трофея по итогам розыгрыша 1999 года.
Кубок Либертадорес проводится с 1960 года. Предыдущим победителем турнира был бразильский «Фламенго». Лидером по количеству побед в Кубке Либертадорес является аргентинский «Индепендьенте», выигравший во всех семи финалах, в которых принимал участие.
«Палмейрас» примет участие в клубном чемпионате мира в Катаре. Турнир стартует 4 февраля матчем между мексиканским клубом «Тигрес» и южнокорейским «Ульсаном». Во втором матче дня сыграют катарский «Аль-Духаиль» и египетский «Аль-Ахли». Победитель первого матча сыграет 7 февраля в полуфинале с «Палмейрасом». На следующий день во втором полуфинале встретятся германская «Бавария» и победитель второго четвертьфинала.