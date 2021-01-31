Ибрагимович разучился бить пенальти. Гвардьола оторвался от «МЮ»

Англия: один гол на два «Манчестера»

«Манчестер Сити» — «Шеффилд Юнайтед» — 1:0 (Габриэл Жезус, 9)

«Мы возвращаемся к своим принципам, а остальное — это качество наших игроков», — предматчевый комментарий Хосепа Гвардьолы остался актуальным и после финального свистка. В отличие от земляков из «МЮ», «горожане» не наступили на шеффилдские грабли, и минимальный счет не должен вводить в заблуждение. Лидер, выигравший рекордные 12 матчей подряд с учетом всех турниров, мог и должен был побеждать с крупным счетом. А гол Габриэла Жезуса получился юбилейным — 650-м для «Сити» при Гвардьоле. Кроме того, тренер достиг знаковой отметки: у него 401 очко в матчах АПЛ.

«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед» — 0:0

Главному матчу субботы не хватило забитых мячей, а «канонирам» — смелости в атаке в первой половине матча. Хозяева стали активнее после перерыва, когда в игру здорово включился Виллиан. Вряд ли он знал, что стал первым бразильцем, который провел 250 матчей в премьер-лиге, но юбилей словно вдохновлял полузащитника. Однако повреждение умерило его пыл. Но если Виллиан на поле вернулся, то Ляказетт в концовке покинул его в сопровождении врачей.

Главным неудачником матча стал упустивший два отличных момента Кавани, у которого суммарный коэффициент ожидаемых голов (0,6 и 0,4 xG) оказался выше, чем у всей команды соперника (0,87). Ничья же не устроила никого. Не знающий поражений с католического Рождества «Арсенал» упустил шанс обойти «Челси», а «МЮ» отстает от первого места уже на три очка. Кроме того, Уле Гуннар Сульшер не может обыграть соперников из «большой шестерки» с марта прошлого года. Небольшие поводы для гордости — 150-й «сухарь» де Хеа и новый клубный рекорд «красных дьяволов», которые не проигрывают в гостях уже 18 матчей (+13=5).

Италия: «Юве» стал третьим, «Интер» разгромил новую команду Гайча

«Болонья» — «Милан» — 1:2 (Поли, 81 — Ребич, 26. Кессье, 55, с пенальти)

После 0:3 от «Аталанты» миланцы еще и вылетели из кубка по итогам дерби с «Интером», но это все мелочи в сравнении с возможной длительной дисквалификацией Ибрагимовича. Шведу грозит отстранение на срок до десяти матчей, если будет доказано, что во время перепалки с Лукаку он допустил расистские высказывания. Пока же Златан в очередной раз не реализовал пенальти, но «Милан» открыл счет после добивания Ребича.

Благодаря этому успеху красно-черные выдали рекордную с 1993 года серию из 20 гостевых матчей с забитыми мячами. Феноменальный Доннарумма позволил сохранить преимущество, а укрепили его после второго 11-метрового, который исполнил уже Кессье. Команда Стефано Пиоли не собирается никому отдавать первое место.

«Сампдория» — «Ювентус» — 0:2 (Кьеза, 21. Рэмси, 90+1)

«Интер» — «Беневенто» — 4:0 (Импрота, 7, в свои ворота. Лаутаро Мартинес, 57. Лукаку, 67, 78)

Поднявшийся на третью строчку «Юве» отстает от лидера на семь очков, имея игру в запасе. Январь для «Старой синьоры» сложился практически идеально — с учетом всех турниров она выиграла восемь матчей из девяти. Единственное поражение туринцы потерпели от «Интера», с которым команда Андреа Пирло уже во вторник встретится в первой полуфинальной встрече Кубка Италии.

Этот турнир явно вдохновил Эриксена. Решив судьбу миланского дерби прямым ударом со штрафного, теперь датчанин успешно исполнил стандарт в серии А и заставил защитника срезать мяч в собственные ворота. На фоне «Интера» новая команда экс-форварда ЦСКА Гайча была беззуба в атаке и ни разу не пробила в створ, и во втором тайме ожидаемо не справилась со звездами миланской атаки. Пожалевший «Беневенто» арбитр не добавил к основному времени даже секунды! В любом случае Лукаку с 14 мячами успел обогнать в списке снайперов Иммобиле и вплотную приблизился к Криштиану Роналду, а заодно довел свой счет в лучших лигах Европы до 150 голов.

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Испания: «Реал» штормит

«Реал» — «Леванте» — 1:2 (Асенсио, 13 — Моралес, 32. Рохер Матри, 78)

Мадридцы в этом сезоне включаются на полную мощь только в топовых матчах либо когда начинает пахнуть жареным. Таких примеров хватает, а самый свежий — реакция сливочных на провал в Суперкубке и позорный проигрыш в кубковом турнире представителю третьего дивизиона. Это породило новую волну слухов о будущем Зинедина Зидана, однако команда в отсутствие подхватившего коронавирус француза уничтожила оборону «Алавеса» (4:1).

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Но, кажется, «Реал» опять удовлетворился малым и успокоился. В результате.

он снова сел в лужу. Оставшись в меньшинстве на 9-й минуте, когда при помощи ВАР с поля удалили Эдера Милитау, чемпионы открыли счет, но потом все перевернулось. Не спас даже Куртуа, парировавший рекордные в этом сезоне шесть ударов в створ своих ворот и отразивший пенальти при счете 1:1. Рохер Матри взял у вратаря персональный реванш, а наставник «Леванте» Пако Лопес стал третьим после Кике Сетьена и Пабло Мачина тренером, который дважды обыграл «Реал» в ла лиге в период работы с мадридцами Зидана.

Германия: у «Баварии» остался один конкурент

«Бавария» — «Хоффенхайм» — 4:1 (Боатенг, 32. Мюллер, 43. Левандовски, 57. Гнабри, 63 — Крамарич, 44)

Мюнхенскую идиллию ненадолго нарушили слухи о будущем Ханси Флика. Якобы у тренера, который выиграл в прошлом сезоне все турниры, включая Лигу чемпионов, не сложились отношения со спортивным директором Хасаном Салихамиджичем. Но сам же Флик заявил, что покидать «Баварию» не собирается. Соответственно, не имеет смысла рассуждать о шансах специалиста сменить давнего друга Йоахима Лева на посту наставника сборной Германии. С нынешней командой у Флика отличный контакт, что и подтвердил матч с «Хоффенхаймом», с которым мюнхенцы поквитались за сентябрьские 1:4.

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«Лейпциг» — «Байер» — 1:0 (Нкунку, 51)

Конкурентам остается лишь смотреть «Баварии» в спину. Некоторые, как одержавшая волевую победу над «Аугсбургом» (3:1) дортмундская «Боруссия», отстали уже на 13 очков. Такая же пропасть разделяет мюнхенцев и относительно недавно лидировавший в бундеслиге «Байер». Фактически у лидера остался один более-менее реальный преследователь — «Лейпциг». Гол Нкунку и сэйвы Гулачи на последних минутах помогли «быкам» превзойти гостей из Леверкузена, но команде Юлиана Нагельсманн не хватает стабильности. Из шести январских матчей три выиграны со счетом 1:0, а в трех других — два поражения, ничья и восемь пропущенных мячей. Как раз восемь потерянных очков и стоили «Лейпцигу» первого места, на котором он находился 2 января.

Статистика дня

1-й раз в сезоне «Валенсия» не пропустила на домашнем стадионе «Месталья».

4 домашних поражения потерпел в этом сезоне «Эвертон». Это худший показатель Карло Анчелотти с 2008 года, когда он тренировал «Милан».

400 матчей провел в ла лиге за «Севилью» рекордсмен андалусийцев Хесус Навас.

466 минут не забивал в домашних матчах «Вест Бромвич».