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09:51 (мск), источник: Vesti.kz

Назван самый громкий несостоявшийся трансфер в «Кайрат»

Главный инсайдер Беларуси Владислав Татур в интервью by.tribuna.com назвал самый громкий трансфер, сорвавшийся этой зимой, в своем чемпионате.

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Источник: Reuters

— Это переход Романа Юзепчука в «Кайрат». По моей информации, в Бресте за него хотели выручить миллион то ли долларов, то ли евро. Для меня это не очень существенно. Дело в том, что в «Кайрате» сейчас очень качественно выстроена система поиска молодых игроков. Многие специалисты сравнивают ее с той, что практикует «РБ Лейпциг». Интерес «Кайрата» к Юзепчуку — показатель качества. Знаю, Роман был интересен топ-клубам РПЛ. Конечно, здесь играет роль и белорусский паспорт, потому что мы не считаемся легионерами в чемпионате России — сказал Татур.

— Кому, например, был интересен Юзепчук?

— Например, «Зениту».

Отметим, что Юзепчук в итоге оказался в брестском «Рухе», контракт с 23-летним игроком сборной Беларуси рассчитан до июня 2022 года. «Кайрат» со своей стороны оформил другой трансфер, подписав немецкого форварда конголезского происхождения Штрели Мамбу.

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