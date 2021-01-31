Назван самый громкий несостоявшийся трансфер в «Кайрат»

— Это переход Романа Юзепчука в «Кайрат». По моей информации, в Бресте за него хотели выручить миллион то ли долларов, то ли евро. Для меня это не очень существенно. Дело в том, что в «Кайрате» сейчас очень качественно выстроена система поиска молодых игроков. Многие специалисты сравнивают ее с той, что практикует «РБ Лейпциг». Интерес «Кайрата» к Юзепчуку — показатель качества. Знаю, Роман был интересен топ-клубам РПЛ. Конечно, здесь играет роль и белорусский паспорт, потому что мы не считаемся легионерами в чемпионате России — сказал Татур.