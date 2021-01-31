Назван самый громкий несостоявшийся трансфер в «Кайрат»
Главный инсайдер Беларуси Владислав Татур в интервью by.tribuna.com назвал самый громкий трансфер, сорвавшийся этой зимой, в своем чемпионате.
Главный инсайдер Беларуси Владислав Татур в интервью by.tribuna.com назвал самый громкий трансфер, сорвавшийся этой зимой, в своем чемпионате.
— Это переход Романа Юзепчука в «Кайрат». По моей информации, в Бресте за него хотели выручить миллион то ли долларов, то ли евро. Для меня это не очень существенно. Дело в том, что в «Кайрате» сейчас очень качественно выстроена система поиска молодых игроков. Многие специалисты сравнивают ее с той, что практикует «РБ Лейпциг». Интерес «Кайрата» к Юзепчуку — показатель качества. Знаю, Роман был интересен
— Кому, например, был интересен Юзепчук?
— Например, «Зениту».
Отметим, что Юзепчук в итоге оказался в брестском «Рухе», контракт с 23-летним игроком сборной Беларуси рассчитан до июня 2022 года. «Кайрат» со своей стороны оформил другой трансфер, подписав немецкого форварда конголезского происхождения Штрели Мамбу.