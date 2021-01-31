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10:22 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб КПЛ официально объявил о назначении Самата Смакова

«Ордабасы» на своем официальном сайте объявил о назначении экс-капитана сборной Казахстана по футболу Самата Смакова на должность ассистента главного тренера клуба.

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Источник: Reuters

42-летний Смаков является шестикратным чемпионом Казахстана, пятикратным призером, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны. Четыре раза признавался лучшим футболистом Казахстана. Рекордсмен выступлений за национальную сборную — 76 игр. Играл в клубах Казахстана, России и Турции.

В сезоне 2016−2017 годов выступал в составе «Ордабасы», с которым стал бронзовым призером чемпионата.

С 2017 года имеет тренерскую лицензию УЕФА категории «А».

Напомним, что «Ордабасы» завершил сезон на пятом месте в КПЛ-2020. В межсезонье новым главным тренером команды стал Александр Седнев из Беларуси. Южане готовятся к сезону в Турции.

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