Клуб КПЛ официально объявил о назначении Самата Смакова

42-летний Смаков является шестикратным чемпионом Казахстана, пятикратным призером, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны. Четыре раза признавался лучшим футболистом Казахстана. Рекордсмен выступлений за национальную сборную — 76 игр. Играл в клубах Казахстана, России и Турции.

В сезоне 2016−2017 годов выступал в составе «Ордабасы», с которым стал бронзовым призером чемпионата.

С 2017 года имеет тренерскую лицензию УЕФА категории «А».