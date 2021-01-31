Клуб КПЛ официально объявил о назначении Самата Смакова
«Ордабасы» на своем официальном сайте объявил о назначении
«Ордабасы» на своем официальном сайте объявил о назначении
42-летний Смаков является шестикратным чемпионом Казахстана, пятикратным призером, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны. Четыре раза признавался лучшим футболистом Казахстана. Рекордсмен выступлений за национальную сборную — 76 игр. Играл в клубах Казахстана, России и Турции.
В сезоне 2016−2017 годов выступал в составе «Ордабасы», с которым стал бронзовым призером чемпионата.
С 2017 года имеет тренерскую лицензию УЕФА категории «А».
Напомним, что «Ордабасы» завершил сезон на пятом месте в КПЛ-2020. В межсезонье новым главным тренером команды стал Александр Седнев из Беларуси. Южане готовятся к сезону в Турции.