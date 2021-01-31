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12:06 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В Испании обнародовали сумму контракта Месси с «Барселоной»

Испанское издание El Mundo раскрыла данные по четырехлетнему контракту нападающего Лионеля Месси с «Барселоной».

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Соглашение было подписано в 2017 году.

В заметке под названием «Контракт, разрушивший «Барселону» утверждается, что за четыре года контракта Месси должен получить около 555 миллионов евро.

Из этих денег 138 миллионов без налоговых вычетов — это фиксированная плата за сезон, а также премии (чистыми Месси получает 74,9 миллиона).

Около 115 миллионов было заплачено футболисту в качестве подъемных за подписание соглашения. Кроме того, еще 78 миллионов — это бонусы за лояльность.

Напомним, что контракт Месси истекает 30 июня 2021 года. Прошлым летом футболист пытался покинуть «Барселону», но руководство клуба не отпустило его.

В этом сезоне он провел 23 матча за клуб, в которых забил 15 голов и отдал 4 передачи.

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