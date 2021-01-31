Джеррард признался, что жалеет об уходе из «Ливерпуля»
Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард рассказал, что жалеет о том, что не провел последний год карьеры в английском клубе.
Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард рассказал, что жалеет о том, что не провел последний год карьеры в английском клубе.
«Если бы была возможность вернуться, подписал бы годовой контракт, который предлагал мне «Ливерпуль». Тогда я мог бы поиграть под руководством Юргена Клоппа. Жалею немного, что не сделал так.
У меня было невероятное путешествие с «Ливерпулем», буду вечно хранить воспоминания о том времени", — цитирует Джеррарда Daily Mail.