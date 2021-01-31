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13:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Джеррард признался, что жалеет об уходе из «Ливерпуля»

Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард рассказал, что жалеет о том, что не провел последний год карьеры в английском клубе.

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Источник: Reuters

«Если бы была возможность вернуться, подписал бы годовой контракт, который предлагал мне «Ливерпуль». Тогда я мог бы поиграть под руководством Юргена Клоппа. Жалею немного, что не сделал так.

У меня было невероятное путешествие с «Ливерпулем», буду вечно хранить воспоминания о том времени", — цитирует Джеррарда Daily Mail.

Экс-футболист играл в составе «Ливерпуля» с 1998 года по январь 2015 года. Последний год карьеры он провел в «Лос-Анджелес Гэлакси».

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