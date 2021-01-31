Джеррард признался, что жалеет об уходе из «Ливерпуля»

«Если бы была возможность вернуться, подписал бы годовой контракт, который предлагал мне «Ливерпуль». Тогда я мог бы поиграть под руководством Юргена Клоппа. Жалею немного, что не сделал так.

У меня было невероятное путешествие с «Ливерпулем», буду вечно хранить воспоминания о том времени", — цитирует Джеррарда Daily Mail.

Экс-футболист играл в составе «Ливерпуля» с 1998 года по январь 2015 года. Последний год карьеры он провел в «Лос-Анджелес Гэлакси».