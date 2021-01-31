Владелец «Марселя» выступил с заявлением по поводу нападения фанатов на базу клуба

«Для “Марселя” и руководства клуба нет ничего важнее безопасности наших сотрудников. Среди болельщиков могут возникать разногласия относительно работы руководства, но мы не потерпим, чтобы разногласия переросли в насилие. Фанаты “Марселя” любят свой клуб, но не могу сказать того же об этих небольших группировках. Мы будем сотрудничать с властями, чтобы привлечь к ответственности виновных в нападении», — приводит слова Маккорта пресс-служба «Марселя».
Сообщалось, что болельщики раздражены нынешней формой команды. В ноябре подопечные Андре Виллаш-Боаша участвовали в чемпионской гонке, а теперь у клуба есть шансы пройти мимо зоны Лиги чемпионов. По итогам 20 туров Лиги 1 «Марсель» набрал 32 очка и занимает 7-е место в турнирной таблице.