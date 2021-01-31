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15:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Владелец «Марселя» выступил с заявлением по поводу нападения фанатов на базу клуба

Американский владелец «Марселя» Фрэнк Маккорт выступил с заявлением по поводу нападения фанатов на базу французского клуба с призывами к отставке нынешнего президента «Марселя» Жака-Анри Эйро.

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Источник: AP 2020

«Для “Марселя” и руководства клуба нет ничего важнее безопасности наших сотрудников. Среди болельщиков могут возникать разногласия относительно работы руководства, но мы не потерпим, чтобы разногласия переросли в насилие. Фанаты “Марселя” любят свой клуб, но не могу сказать того же об этих небольших группировках. Мы будем сотрудничать с властями, чтобы привлечь к ответственности виновных в нападении», — приводит слова Маккорта пресс-служба «Марселя».

Сообщалось, что болельщики раздражены нынешней формой команды. В ноябре подопечные Андре Виллаш-Боаша участвовали в чемпионской гонке, а теперь у клуба есть шансы пройти мимо зоны Лиги чемпионов. По итогам 20 туров Лиги 1 «Марсель» набрал 32 очка и занимает 7-е место в турнирной таблице.

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