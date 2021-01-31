Лионель Месси намерен подать в суд на руководство «Барселоны»

Как сообщает Marca, сторона аргентинца хочет подать в суд на трёх человек, которые имеют полную информацию о соглашении. Отсюда следует, что этими людьми будут экс-президент «Барсы» Хосеп Мария Бартомеу и исполнительный директор Оскар Грау, которые отвечали за подписание контракта с игроком, а также Карлес Тускетс, исполняющий обязанности президента клуба, который также знал об этом документе.