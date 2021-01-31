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15:53 (мск), источник: Чемпионат.com

Лионель Месси намерен подать в суд на руководство «Барселоны»

Адвокаты нападающего «Барселоны» Лионеля Месси намерены подать в суд на несколько человек из-за утечки в Сеть данных о контракте футболиста.

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19
фотографий
19
фотографий
19
фотографий

Как сообщает Marca, сторона аргентинца хочет подать в суд на трёх человек, которые имеют полную информацию о соглашении. Отсюда следует, что этими людьми будут экс-президент «Барсы» Хосеп Мария Бартомеу и исполнительный директор Оскар Грау, которые отвечали за подписание контракта с игроком, а также Карлес Тускетс, исполняющий обязанности президента клуба, который также знал об этом документе.

Напомним, испанские СМИ обнародовали информацию, согласно которой за четыре года контракта Месси получит € 555 млн. € 138 млн за сезон — фиксированные, плюс премии. Чуть больше € 115 млн выплачено в качестве подъёмных за подписание соглашения. Почти € 78 млн — бонусы за лояльность.

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