Лионель Месси намерен подать в суд на руководство «Барселоны»
Адвокаты нападающего «Барселоны» Лионеля Месси намерены подать в суд на несколько человек
Адвокаты нападающего «Барселоны» Лионеля Месси намерены подать в суд на несколько человек
Как сообщает Marca, сторона аргентинца хочет подать в суд на трёх человек, которые имеют полную информацию о соглашении. Отсюда следует, что этими людьми будут
Напомним, испанские СМИ обнародовали информацию, согласно которой за четыре года контракта Месси получит € 555 млн. € 138 млн за сезон — фиксированные, плюс премии. Чуть больше € 115 млн выплачено в качестве подъёмных за подписание соглашения. Почти € 78 млн — бонусы за лояльность.