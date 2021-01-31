Футболисты солигорского «Шахтера» победили «Ригу» в товарищеском матче
31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты солигорского «Шахтера» провели пятый спарринг на сборе в ОАЭ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты солигорского «Шахтера» провели пятый спарринг на сборе в ОАЭ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня чемпионы Беларуси встречались с чемпионом Латвии «Ригой» и выиграли со счетом 1:0. Победный мяч на 35-й минуте игры забил новобранец «Шахтера» Игорь Стасевич.
Ранее подопечные Романа Григорчука победили «Ливу» из ОАЭ со счетом 4:0. Кроме того, «Шахтер» потерпел поражения с одинаковым результатом 0:2 от серебряного призера украинского первенства киевского «Динамо» и российского чемпиона питерского «Зенита», а также с результатом 0:3 проиграл российскому «Краснодару», капитаном которого является белорусский защитник Александр Мартынович.
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