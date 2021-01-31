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17:23 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты солигорского «Шахтера» победили «Ригу» в товарищеском матче

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты солигорского «Шахтера» провели пятый спарринг на сборе в ОАЭ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня чемпионы Беларуси встречались с чемпионом Латвии «Ригой» и выиграли со счетом 1:0. Победный мяч на 35-й минуте игры забил новобранец «Шахтера» Игорь Стасевич.

Ранее подопечные Романа Григорчука победили «Ливу» из ОАЭ со счетом 4:0. Кроме того, «Шахтер» потерпел поражения с одинаковым результатом 0:2 от серебряного призера украинского первенства киевского «Динамо» и российского чемпиона питерского «Зенита», а также с результатом 0:3 проиграл российскому «Краснодару», капитаном которого является белорусский защитник Александр Мартынович.

Также сегодня вице-чемпионы Беларуси футболисты борисовского БАТЭ в Минске выиграли у «Ислочи» со счетом 2:1. Недавно эти соперники уже встречались, и тогда борисовчане одержали победу с результатом 4:3. Кроме того, «Ислочь» потерпела крупное поражение от «Минска» — 1:5. Также минчане одолели земляков из «Энергетика-БГУ» с минимальным преимуществом — 1:0.

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