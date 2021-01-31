Новичок «Кайрата» Мамба объяснил свой выбор и озвучил задачи на сезон
Новичок «Кайрата» немецкий нападающий Штрели Мамба дал в интервью клубной
Новичок «Кайрата» немецкий нападающий Штрели Мамба дал в интервью клубной
— Добро пожаловать в «Кайрат», Штрели! Что стало основным фактором, по которому ты выбрал стан «желто-черных»?
— Спасибо! Для меня было важно получить опыт за границей. «Кайрат» — большой клуб с богатыми традициями и историей, у него есть возможность играть на международном уровне. Знаю, что у клуба фантастическая инфраструктура, которая позволяет каждому футболисту работать на профессиональном уровне.
— Расскажи о первом разговоре с Алексеем Шпилевским. О чем вы в основном говорили?
— Я поговорил с главным тренером о «Кайрате», целях клуба, философии игры и городе Алматы.
— Как тебя встретили в команде?
— Команда меня очень хорошо приняла, все ребята очень открытые и отзывчивые.
— На ужине ты прочитал рэп на немецком. О чем была песня?
— Песня о том, чтобы никогда не сдаваться, всегда твердо ставить перед собой цель и делать все возможное для достижения этих целей. Мой девиз: «Никогда не сдавайся, всегда будь голодным!».
— На прошлом тесте ты оказался самым быстрым футболистом в команде. За счет чего тебе удается это?
— Уже с детства я всегда был одним из самых быстрых игроков в своей команде. У меня очень хорошая генетическая предрасположенность, и я много лет тренировал свои навыки бега на короткие дистанции.
— Какие твои личные задачи на сезон?
— Я хочу помочь команде и приложить к этому столько усилий, сколько я могу, показать отличную игру, и чтобы мой вклад максимально помог клубу достичь поставленных задач. Ты должен всегда думать от игры к игре и упорно работать. Тогда в конце ты будешь вознагражден.
Официально о переходе Мамбы «Кайрат» объявил 19 января. Соглашение рассчитано на два года.