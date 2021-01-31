Новичок «Кайрата» Мамба объяснил свой выбор и озвучил задачи на сезон

— Добро пожаловать в «Кайрат», Штрели! Что стало основным фактором, по которому ты выбрал стан «желто-черных»?

— Спасибо! Для меня было важно получить опыт за границей. «Кайрат» — большой клуб с богатыми традициями и историей, у него есть возможность играть на международном уровне. Знаю, что у клуба фантастическая инфраструктура, которая позволяет каждому футболисту работать на профессиональном уровне.

— Расскажи о первом разговоре с Алексеем Шпилевским. О чем вы в основном говорили?

— Я поговорил с главным тренером о «Кайрате», целях клуба, философии игры и городе Алматы.

— Как тебя встретили в команде?

— Команда меня очень хорошо приняла, все ребята очень открытые и отзывчивые.

— На ужине ты прочитал рэп на немецком. О чем была песня?

— Песня о том, чтобы никогда не сдаваться, всегда твердо ставить перед собой цель и делать все возможное для достижения этих целей. Мой девиз: «Никогда не сдавайся, всегда будь голодным!».

— На прошлом тесте ты оказался самым быстрым футболистом в команде. За счет чего тебе удается это?

— Уже с детства я всегда был одним из самых быстрых игроков в своей команде. У меня очень хорошая генетическая предрасположенность, и я много лет тренировал свои навыки бега на короткие дистанции.

— Какие твои личные задачи на сезон?

— Я хочу помочь команде и приложить к этому столько усилий, сколько я могу, показать отличную игру, и чтобы мой вклад максимально помог клубу достичь поставленных задач. Ты должен всегда думать от игры к игре и упорно работать. Тогда в конце ты будешь вознагражден.