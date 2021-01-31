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19:16 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Аталанта» уступила «Лацио», Миранчука заменили во втором тайме

«Аталанта» проиграла «Лацио» (1:3) в матче 20-го тура чемпионата Италии.

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Источник: ФК «Лацио»

В составе хозяев отличился Марио Пашалич. У гостей забивали Адам Марушич, Хоакин Корреа и Ведат Муричи. Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук был заменен на 54-й минуте.

«Лацио» набрал 37 очков и занимает пятое место. У «Аталанты» 36 очков и шестая позиция.

В других матчах «Кальяри» и «Сассуоло» сыграли вничью (1:1). «Кротоне» уступил «Дженоа» (0:3).

Аталанта
1:3
Первый тайм: 0:1
Лацио
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