«Аталанта» уступила «Лацио», Миранчука заменили во втором тайме
«Аталанта» проиграла «Лацио» (1:3) в матче 20-го тура чемпионата Италии.
«Аталанта» проиграла «Лацио» (1:3) в матче 20-го тура чемпионата Италии.
В составе хозяев отличился Марио Пашалич. У гостей забивали Адам Марушич, Хоакин Корреа и Ведат Муричи. Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук был заменен на 54-й минуте.
«Лацио» набрал 37 очков и занимает пятое место. У «Аталанты» 36 очков и шестая позиция.
В других матчах «Кальяри» и «Сассуоло» сыграли вничью (1:1). «Кротоне» уступил «Дженоа» (0:3).