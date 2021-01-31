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19:19 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«ПСЖ» уступил «Лорьяну», Неймар реализовал два пенальти

«ПСЖ» уступил «Лорьяну» в матче 22-го тура чемпионата Франции. Клуб из Парижа пропустил решающий мяч в добавленное ко второму тайму время — 2:3.

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Источник: Twitter

Дубль в составе парижан сделал нападающий Неймар, который оба раза реализовал пенальти.

В активе «ПСЖ» осталось 45 очков, команда идет на втором месте в турнирной таблице.

Лорьян
3:2
Первый тайм: 1:1
ПСЖ
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