«ПСЖ» уступил «Лорьяну», Неймар реализовал два пенальти
«ПСЖ» уступил «Лорьяну» в матче 22-го тура чемпионата Франции. Клуб из Парижа пропустил решающий мяч в добавленное ко второму тайму время — 2:3.
«ПСЖ» уступил «Лорьяну» в матче 22-го тура чемпионата Франции. Клуб из Парижа пропустил решающий мяч в добавленное ко второму тайму время — 2:3.
Дубль в составе парижан сделал нападающий Неймар, который оба раза реализовал пенальти.
В активе «ПСЖ» осталось 45 очков, команда идет на втором месте в турнирной таблице.