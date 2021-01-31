Участник еврокубков взял на просмотр казахстанского футболиста

24-летний футболист уже находится в расположении «горняков» на учебно-тренировочных сборах в Турции.

Султанов с августа 2020 по январь 2021 года выступал в чемпионате Азербайджана за местный «Сумгайыт». Всего за клуб провел семь матчей.

По информации азербайджанских СМИ, Султанов покинул команду из-за проблем с лишним весом.