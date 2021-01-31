Участник еврокубков взял на просмотр казахстанского футболиста
Карагандинский «Шахтер» просматривает казахстанского защитника Карама Султанова, сообщает KazFootball.kz.
Карагандинский «Шахтер» просматривает казахстанского защитника Карама Султанова, сообщает KazFootball.kz.
24-летний футболист уже находится в расположении «горняков» на
Султанов с августа 2020 по январь 2021 года выступал в чемпионате Азербайджана за местный «Сумгайыт». Всего за клуб провел семь матчей.
По информации азербайджанских СМИ, Султанов покинул команду
Последним клубом Султанова до приезда в Азербайджан был актауский «Каспий». Также он выступал за «Ордабасы», «Байтерек» и «Кызыл-Жар СК». Защитник имеет опыт выступлений за юношеские и молодежную сборную Казахстана. Всего в КПЛ сыграл 24 матча.