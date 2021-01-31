Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Вольфсбург
Фрайбург
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Наполи
Парма
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Вест Хэм Юнайтед
Ливерпуль
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лилль
Дижон
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кадис
Атлетико
23
Футбол. Зарубежный
20:30
Гранада
Сельта
Футбол. Зарубежный
22:15
Брайтон & Хоув
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
17:30
Кельн
Арминия
31
Футбол. Зарубежный
22:45
Рома
Верона
Футбол. Зарубежный
23:00
Нант
Монако
Футбол. Зарубежный
23:00
Барселона
Атлетик
Футбол. Зарубежный
17:00
Анже
Ним
31
Футбол. Зарубежный
17:00
Брест
Метц
24
Футбол. Зарубежный
17:00
Лорьян
ПСЖ
32
Футбол. Зарубежный
17:00
Страсбур
Реймс
01
Футбол. Зарубежный
17:00
Лестер
Лидс
13
Футбол. Зарубежный
17:00
Аталанта
Лацио
13
Футбол. Зарубежный
17:00
Кальяри
Сассуоло
11
Футбол. Зарубежный
17:00
Кротоне
Дженоа
03
Футбол. Зарубежный
16:00
Хетафе
Алавес
00
Футбол. Зарубежный
15:00
Ницца
Сент-Этьен
01
Футбол. Зарубежный
15:00
Челси
Бернли
20
Футбол. Зарубежный
14:30
Специя
Удинезе
01
Все события
Фоторепортажи
23Лучшие спортивные кадры 2020 года
12Кокорин уезжает в Италию. Вспоминаем все команды, за которые он играл
20:01 (мск), источник: Vesti.kz

Участник еврокубков взял на просмотр казахстанского футболиста

Карагандинский «Шахтер» просматривает казахстанского защитника Карама Султанова, сообщает KazFootball.kz.

Наверх

24-летний футболист уже находится в расположении «горняков» на учебно-тренировочных сборах в Турции.

Султанов с августа 2020 по январь 2021 года выступал в чемпионате Азербайджана за местный «Сумгайыт». Всего за клуб провел семь матчей.

По информации азербайджанских СМИ, Султанов покинул команду из-за проблем с лишним весом.

Последним клубом Султанова до приезда в Азербайджан был актауский «Каспий». Также он выступал за «Ордабасы», «Байтерек» и «Кызыл-Жар СК». Защитник имеет опыт выступлений за юношеские и молодежную сборную Казахстана. Всего в КПЛ сыграл 24 матча.

"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Русские биатлонисты заставили Губерниева ругаться в прямом эфире
«Аталанта» уступила дома «Лацио», Миранчук не доиграл матч
«Челси» одержал первую победу после смены главного тренера
«ПСЖ» сенсационно проиграл аутсайдеру чемпионата Франции
Устюгов занял четвертое место в спринте на этапе Кубка мира
Смотри все матчи чемпионата Италии в прямом эфире (видео)
5 неожиданных видов спорта для занятий на улице
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь