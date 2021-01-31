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31 января, источник: Спорт-Экспресс

Умер бывший нападающий «Барселоны» и «Реала» Хусто Техада

«Реал» на официальном сайте сообщил о смерти бывшего нападающего команды Хусто Техады. Экс-форварду сборной Испании 6 января исполнилось 88 лет.

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Техада — уроженец Барселоны и провел за одноименную команду восемь сезонов, выиграв два чемпионата и два Кубка Испании. В составе «Реала» он выступал два года и еще дважды выиграл чемпионат страны и один раз — Кубок. Также в его карьере были «Кондал», «Мурсия» и «Эспаньол».

За сборную Испании Техада провел 8 игр и забил 4 мяча.

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