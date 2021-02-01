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00:56 (мск), источник: Чемпионат.com

Гол Мхитаряна помог «Роме» обыграть «Верону» и выйти на третье место в Серии А

В матче 20-го тура чемпионата Италии «Рома» переиграла «Верону». Встреча проходила на стадионе «Олимпико» в Риме и завершилась со счётом 3:1.

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Источник: AFP 2020

На 20-й минуте счёт открыл защитник «Ромы» Джанлука Манчини, ему ассистировал хавбек Лоренцо Пеллегрини. Полузащитник Генрих Мхитарян удвоил преимущество «Ромы» спустя две минуты, голевую передачу отдал Борха Майораль. Ещё через семь минут Майораль довёл счёт до разгромного. Во втором тайме полузащитник «Вероны» Эбрима Колли отыграл один мяч, ему ассистировал Даниел Беса.

«Рома» в 20 матчах набрала 40 очков и поднялась на третье место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Верона» (30) располагается на 9-м месте. Лидером соревнований является «Милан» (46).

Рома
3:1
Первый тайм: 3:0
Верона
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