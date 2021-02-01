Гол Мхитаряна помог «Роме» обыграть «Верону» и выйти на третье место в Серии А

На 20-й минуте счёт открыл защитник «Ромы» Джанлука Манчини, ему ассистировал хавбек Лоренцо Пеллегрини. Полузащитник Генрих Мхитарян удвоил преимущество «Ромы» спустя две минуты, голевую передачу отдал Борха Майораль. Ещё через семь минут Майораль довёл счёт до разгромного. Во втором тайме полузащитник «Вероны» Эбрима Колли отыграл один мяч, ему ассистировал Даниел Беса.