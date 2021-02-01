«Монако» обыграл «Нант» в чемпионате Франции. Головин вышел на замену во втором тайме
ТАСС, 1 февраля. «Монако» одержал победу над «Нантом» со счетом 2:1 в гостевом матче 22-го тура чемпионата Франции по футболу.
ТАСС, 1 февраля. «Монако» одержал победу над «Нантом» со счетом 2:1 в гостевом матче 22-го тура чемпионата Франции по футболу.
В составе победителей забитыми мячами отметились Гильермо Марипан (45-я минута) и Кевин Фолланд (60), у проигравших отличился Рено Эмон (84). Защитник «Нанта» Николас Паллуа получил две желтые карточки за неспортивное поведение и был удален с поля на 75-й минуте.
Полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин появился на поле на 69-й минуте, заменив Крепина Диатта.
В турнирной таблице «Монако» занимает четвертое место, набрав 42 очка, «Нант» с 18 очками идет 17-м. «Монако» в следующем туре примет «Ниццу», «Нант» в гостях сыграет с «Сент-Этьеном», оба матча пройдут 3 февраля.