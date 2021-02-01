«Монако» обыграл «Нант» в чемпионате Франции. Головин вышел на замену во втором тайме

В составе победителей забитыми мячами отметились Гильермо Марипан (45-я минута) и Кевин Фолланд (60), у проигравших отличился Рено Эмон (84). Защитник «Нанта» Николас Паллуа получил две желтые карточки за неспортивное поведение и был удален с поля на 75-й минуте.