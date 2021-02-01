Юбилейный гол Месси помог «Барселоне» обыграть «Атлетик» в матче чемпионата Испании

В составе хозяев голами отметились Лионель Месси (20-я минута) и Антуан Гризманн (75). Автогол на счету защитника «Барселоны» Жорди Альбы (49). Месси забил 650-й гол за «Барселону» во всех турнирах.

«Атлетик» не может обыграть «Барселону» в национальном первенстве с 16 августа 2019 года. 17 января команды встретились в финале Суперкубка Испании, игра в Барселоне завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

«Барселона» не проигрывает в матчах чемпионата Испании с 5 декабря 2020 года на протяжении десяти матчей (три ничьих, семь побед).

Команда занимает в турнирной таблице второе место, в ее активе 40 очков после 21 игры. «Атлетик» с 24 очками идет 11-м.

В 22-м туре «Барселона» 7 февраля на выезде сыграет против «Бетиса», «Атлетик» в тот же день примет «Валенсию».