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08:35 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Грабители украли из дома футболиста ПСЖ Икарди вещи на сумму €400 тыс

ТАСС, 1 февраля. Дом футболиста французского клуба «Пари Сен-Жермен» Мауро Икарди ограбили в ночь на воскресенье. Об этом сообщает издание L'Equipe.

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Источник: Reuters

Аргентинец отсутствовал дома из-за выездного матча чемпионата Франции против «Лорьяна», который прошел в воскресенье и завершился победой хозяев поля со счетом 3:2.

По данным источника, общая стоимость украденных вещей составляет около €400 тыс. Среди них были украшения, часы и дизайнерская одежда.

Ранее жертвой ограбления стал голкипер ПСЖ Серхио Рико. Из его дома украли €25 тыс., часы и украшения.

Икарди выступает за ПСЖ с 2019 года. В текущем сезоне 27-летний нападающий провел за команду 9 матчей в чемпионате Франции и забил 4 гола. ПСЖ занимает третье место после 22 туров национального первенства, набрав 45 очков. В 1/8 финала Лиги чемпионов команда сыграет против испанской «Барселоны» 16 февраля и 10 марта.

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