Дженк Тосун, которым интересовался ЦСКА, официально перешел в «Бешикташ»
Нападающий Эвертона и сборной Турции Дженк Тосун официально перешел в Бешикташ на правах аренды до конца сезона.
Нападающий Эвертона и сборной Турции Дженк Тосун официально перешел в Бешикташ на правах аренды до конца сезона.
Тосун уже играл за «Бешикташ» до перехода в «Эвертон» в 2018 году. В составе
Ранее сообщалось, что отец Тосуна рассказал, почему футболист не перешел в ЦСКА. Он отказался, несмотря на уже достигнутую договоренность.