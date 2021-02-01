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08:36 (мск), источник: Sport24

Дженк Тосун, которым интересовался ЦСКА, официально перешел в «Бешикташ»

Нападающий Эвертона и сборной Турции Дженк Тосун официально перешел в Бешикташ на правах аренды до конца сезона.

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Тосун уже играл за «Бешикташ» до перехода в «Эвертон» в 2018 году. В составе черно-белых он забил 64 гола в 142 матчах. В «Эвертоне» 29-летний форвард забил 11 голов в 58 матчах.

Ранее сообщалось, что отец Тосуна рассказал, почему футболист не перешел в ЦСКА. Он отказался, несмотря на уже достигнутую договоренность.

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