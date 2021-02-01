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09:04 (мск), источник: Vesti.kz

Получивший путевку в КПЛ клуб потерпел поражение в матче с пятью голами

Уральский «Акжайык» провел спарринг с «Рухом» из Львова, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

Встреча прошла в Турции и завершилась со счетом 4:1 в пользу украинского клуба. У победителей дубль оформил Даниил Кондраков (11-я минута, 43-я), Ярослав Карабин (39-я) и Ростислав Лях (41-я).

У проигравших один мяч отыграл Владимир Вяткин (57-я).

Напомним, что «Акжайык» является одним из кандидатов на участие в КПЛ-2021. В межсезонье уральцы на пост главного тренера назначили 43-летнего украинца Владимира Мазяра, который в сезоне 2018 года уже был наставником клуба.

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